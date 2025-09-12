Ko dvom postane gorivo: Luka Dončić na misiji. Zase in za ekipo

V nadaljevanju preberite:

Letošnje leto je za Luko Dončića neusmiljeno, čeprav že skoraj desetletje velja za enega od najboljših na svetu. Najprej so dvomili vanj pri Dallasu, kar je šlo tako daleč, da so ga prodali k Los Angeles Lakers. »Verjamem, da obramba osvaja prvenstva,« je dejal prvi mož Dallasa Nico Harrison. Čeprav slovenskega zvezdnika ni neposredno omenil, je jasno nakazal, da Luka ne igra dovolj dobro v obrambi, posledično tudi, da ni dovolj telesno pripravljen za enakovredno trošenje moči v napadu in obrambi.

Nihče se Luki ni odpovedal v Sloveniji. Doma ostaja ljubljenec vseh, toda prav veliko zaupanja javnosti njegova ekipa, slovenska reprezentanca, ni imela. Od gostilniških razprav do resnih medijskih analiz in vseh vmesnih spletnih debat, nikjer ni bilo optimizma za slovenske košarkarje. Slišali smo lahko marsikaj, od tega, da smo postali eksoti, ki jih resne reprezentance premagujejo s tridesetimi točkami razlike (po pripravljalnih tekmah), do tega, da bo uspeh že preboj iz skupinskega dela.

Znašli smo se v posebnem paradoksu. Slovenija še ni imela večjega zvezdnika, toda na eurobasket še ni odpotovalo tako malo slovenskih navijačev in novinarjev. Tarča posmeha je bil predvsem selektor Aleksander Sekulić, z njim vred tudi vodstvo košarkarske zveze, prav tako preostali igralci, češ da nimajo dovolj znanja za boj z elito.

Ampak Luka je ves čas ponavljal, da verjame v ekipo. Da bo vse drugače, ko se bo začelo zares. In da hoče osvojiti kolajno. Bil je na misiji. Zase in za ekipo.