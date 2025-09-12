  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Ko dvom postane gorivo: Luka Dončić na misiji. Zase in za ekipo

    Doma ostaja ljubljenec vseh, toda prav veliko zaupanja javnosti njegova ekipa, slovenska reprezentanca, ni imela.
    Že res, da se še zmeraj prepira s sodniki, da nima usmiljenja do nespoštljivih nasprotnikov, a ne dopušča več, da bi to motilo njegovo učinkovitost. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Že res, da se še zmeraj prepira s sodniki, da nima usmiljenja do nespoštljivih nasprotnikov, a ne dopušča več, da bi to motilo njegovo učinkovitost. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Aljaž Vrabec
    12. 9. 2025 | 11:00
    12. 9. 2025 | 11:06
    7:49
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Letošnje leto je za Luko Dončića neusmiljeno, čeprav že skoraj desetletje velja za enega od najboljših na svetu. Najprej so dvomili vanj pri Dallasu, kar je šlo tako daleč, da so ga prodali k Los Angeles Lakers. »Verjamem, da obramba osvaja prvenstva,« je dejal prvi mož Dallasa Nico Harrison. Čeprav slovenskega zvezdnika ni neposredno omenil, je jasno nakazal, da Luka ne igra dovolj dobro v obrambi, posledično tudi, da ni dovolj telesno pripravljen za enakovredno trošenje moči v napadu in obrambi.

    Nihče se Luki ni odpovedal v Sloveniji. Doma ostaja ljubljenec vseh, toda prav veliko zaupanja javnosti njegova ekipa, slovenska reprezentanca, ni imela. Od gostilniških razprav do resnih medijskih analiz in vseh vmesnih spletnih debat, nikjer ni bilo optimizma za slovenske košarkarje. Slišali smo lahko marsikaj, od tega, da smo postali eksoti, ki jih resne reprezentance premagujejo s tridesetimi točkami razlike (po pripravljalnih tekmah), do tega, da bo uspeh že preboj iz skupinskega dela.

    Znašli smo se v posebnem paradoksu. Slovenija še ni imela večjega zvezdnika, toda na eurobasket še ni odpotovalo tako malo slovenskih navijačev in novinarjev. Tarča posmeha je bil predvsem selektor Aleksander Sekulić, z njim vred tudi vodstvo košarkarske zveze, prav tako preostali igralci, češ da nimajo dovolj znanja za boj z elito.

    Ampak Luka je ves čas ponavljal, da verjame v ekipo. Da bo vse drugače, ko se bo začelo zares. In da hoče osvojiti kolajno. Bil je na misiji. Zase in za ekipo.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić: Potreboval bom nekaj dni, da se umirim

    Slovenska košarkarska reprezentanca se po srditem boju z Nemčijo poslavlja od evropskega prvenstva. »Sam bi lahko v končnici odigral bolje,« je dejal Dončić.
    11. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Streljanje v Utahu

    Pridobili fotografije osumljenca za umor Kirka, FBI razpisal nagrado

    Organi pregona osumljenca še niso prijeli, so pa našli puško.
    11. 9. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićAleksander Sekulićslovenska košarkarska reprezentancaeurobasket 2025Košarkarska reprezentancaKZSLiga NBAevropsko prvenstvoEP 2025Goran Dragić

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Atletika

    Etiopska atletinja zaradi težav z dopingom brez svetovnega prvenstva

    V Tokiu se začenja svetovno prvenstvo v atletiki, kraljici športa. A še pred začetkom je v etiopski reprezentanci prišlo do težav zaradi dopinga.
    12. 9. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    SDH

    Ustanovili so državno družbo za vlaganje v obrambno industrijo

    Namen družbe je podpirati razvoj proizvodov in storitev s področja obrambe, varnosti in odpornosti. Direktor dosedanji direktor kontrolinga v SDH Matej Špragar.
    Nejc Gole 12. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (12. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 12. 9. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba

    Zdravniška zbornica znova opozarja: Zdravniki ne obljubljajo čudežne ozdravitve

    Neznanci brez vednosti in soglasja zdravnikov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih z umetno inteligenco spremenijo.
    12. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zlata doba razglednic

    Pozdrav iz preteklosti Frana Pavlina

    V Gornjesavskem muzeju Jesenice hranijo 500 njegovih razglednic Frana Pavlina, na njih se kažejo tako industrija in železnice kot idilične vasice in planine.
    Saša Bojc 12. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (12. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 12. 9. 2025 | 12:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba

    Zdravniška zbornica znova opozarja: Zdravniki ne obljubljajo čudežne ozdravitve

    Neznanci brez vednosti in soglasja zdravnikov uporabljajo njihovo ime, fotografije ter celo izjave, ki jih z umetno inteligenco spremenijo.
    12. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zlata doba razglednic

    Pozdrav iz preteklosti Frana Pavlina

    V Gornjesavskem muzeju Jesenice hranijo 500 njegovih razglednic Frana Pavlina, na njih se kažejo tako industrija in železnice kot idilične vasice in planine.
    Saša Bojc 12. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo