Luka Mesec – najmočnejši bojevnik koalicije, a to je prekletstvo, ne blagoslov

Ne glede na to, kaj si mislimo o Levici, v Sloveniji ni stranke, ki bi se soočala s tako kontradiktornimi kritikami.

Rezultate volitev lahko vedno analiziramo v različne smeri, kar velja zlasti za zapleten položaj stranke Levica. Povedano natančneje – skupne liste Levice in Vesne. Vsaj v osnovi stvari ostajajo enake. Levica ima pet poslancev, enako kot po volitvah pred štirimi leti. Pričakovali so več, saj jim je podpora zadnje tedne in mesece vztrajno rasla. Upali so na najmanj sedem, po nekaterih ocenah bi lahko imeli celo deset sedežev. Sploh ker je bilo med volivci na levi strani čutiti, da cenijo njeno delo v vladi. Marsikdo, ki je v preteklosti nihal med več strankami, je tokrat govoril, da bo glasoval za Levico. Očitno je bil občutek napačen. Ali pa je nastal v preveč zaprtem krogu ljudi. Še pred pol leta se je zdelo, da Levica razpada. Že prej, spomladi, je odšel Miha Kordiš, zatem Matej Tašner ...