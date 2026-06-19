Luka Modrić – od begunskega hotela in ubitega dedka do vrha svetovnega nogometa

Na zadnjem SP: Zakaj je 172 cm visoki Luka Modrić preživel vse velikane.

Seznam vseh lovorik, individualnih in kolektivnih, je pri Luki Modriću tako dolg, da bi pol teksta porabili samo za tovrstno naštevanje. Vendar je pravo bistvo drugje. Proti koncu kariere je postalo očitno, da nima več tiste ostrine kot nekoč, a še vedno dodano vrednost ustvarja s prefinjeno tehniko. Z lahkotnimi obrati okoli žoge, s spremembo ritma, s podajami v prazen prostor, še bolj pa s podajami z zunanjim delom stopala navdušuje nogometne navdušence, da mnogi prihajajo na tekme samo zato, da vidijo njega, in ne kluba, v katerem igra. Še posebej posrečen prizor se je zgodil v zadnji sezoni. Modrić je podal visoko žogo v kazenski prostor, a čeprav je njegov soigralec pri Milanu med vtekanjem padel in ni več videl, kam leti žoga, ga je ta zadela naravnost v glavo. Na svetovnem ...