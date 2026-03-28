Lutz Hübner: Nekateri še vedno mislijo, da dramo napišeš v enem mesecu

Lutz Hübner je v Slovenskem gledališkem inštitutu vodil delavnico dramskega pisanja za mlado občinstvo.

Dramatik je postal po študiju filozofije, sociologije, nemščine in igre. Sam je podpisan pod 25 dramskih del, s partnerico Sarah Nemitz pa sta avtorja še 30 del. Ste eden najpomembnejših in najpogosteje uprizarjanih nemških dramatikov. Število uprizoritev vaših tekstov sta v sezoni 1999/2000 presegla samo Shakespeare in Goethe. Neznani pa niste niti slovenskemu občinstvu. V sezoni 2024/2025 sta bili premierno uprizorjeni dve predstavi po vaših besedilih, Vila Blok Evropa v Mestnem gledališču ljubljanskem in Kaj je bilo in kaj bo v Mestnem gledališču Ptuj. Kako ste začeli svojo pot? Kot je zelo pogosto, sem začel v šolskem gledališču. Tam sem igral in pisal kratke prizore, delali smo predvsem komedije. Kasneje sem med študijem filozofije, sociologije in nemščine s prijatelji ustvarjal ...