Made in Slovenia* z azijskimi rokami

Ta teden se je na Brdu pri Kranju spet zbrala gospodarska in politična smetana, razen predsednika vlade Roberta Goloba, ki je v Portorožu gostil voditelje sredozemskih držav. Gostiteljica vrha gospodarstva na Brdu, Gospodarska zbornica Slovenije, je v nabito polni dvorani predstavila program Made in Slovenia ali Narejeno v Sloveniji 2035. Gre za manifest, ki vsebuje 88 ukrepov na devetih področjih, s katerimi naj bi spodbudili 19,2 milijarde evrov novih naložb v gospodarstvu in s tem slovenski bruto domači proizvod (BDP) do leta 2035 povečali za 48 odstotkov.

Eno od omenjenih devetih področij so tudi kadri.