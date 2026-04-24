Magyar vabi Netanjahuja v Budimpešto, a mu hkrati napoveduje aretacijo

Ko je zmagovalec madžarskih volitev govoril s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom, ga je povabil, naj Budimpešto obišče že maja.

Od madžarskih parlamentarnih volitev sta minila dva tedna, zmagovalec volitev Péter Magyar je potegnil prve poteze – poteze, ki niso predvolilni marketing, temveč gre za poteze, ki bodo imele politične učinke. Ko se je tri dni po volitvah pogovarjal s predsednikom izraelske vlade Benjaminom Netanjahujem, ga je povabil v Budimpešto, na obeležitev 70. obletnice madžarskega upora proti Sovjetski zvezi. Madžarska revolucija se je odvijala jeseni 1956. Kabinet predsednika izraelske vlade je ob tem sporočil, da je bil pogovor prijateljski. Slab teden dni pozneje pa je Magyar javnosti predstavil še podrobnosti. Res je, da je bil Benjamin Netanjahu eden od njegovih sogovornikov, je povedal in dodal, da je vse sogovornike povabil na obeležitev upora proti Sovjetski zvezi. Dodal je, da Madžarska ...