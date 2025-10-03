Mahmud Abas: Večni predsednik palestinske uprave

V nadaljevanju preberite:

Mahmud Abas tako rekoč evropski politik. Tudi zato, ker je človek – politik in funkcionar – velikih besed in malih dejanj. V tem je konsistenten. Odkar je Abas na čelu Palestinske osvobodilne organizacije (PLO), ki se je kasneje prelila v Fatah, ta pa je »privatiziral« palestinsko upravo, nesrečnega otroka mirovnega sporazuma iz Osla (1993), je Palestine precej manj kot takrat, ko je stopil v za nekaj številk prevelike čevlje Jaserja Arafata, s katerim sta v zadnjih letih dotičnega bila ostre prestižne bitke.