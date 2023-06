Majhen lik na pastoralni sliki iz 18. stoletja

V nadaljevanju preberite:

Tesson je res mojster v opisovanju narave. Nikoli ni patetičen, tudi ko piše o najbolj romantičnih rečeh, vedno je slikovit, natančno si predstavljam, o čem piše. Nikoli ni dolgovezen, premalo ali preveč realističen. Svoje misli meša s poezijo, zgodovino, filozofijo, slikarstvom, svojim nemirom, strahom, dvomi. Ljubi samoto, raje premišljuje o ljudeh, kot pa se druži z njimi. Tako mi je všeč, ko pravi, da ga je neka gorska pot vodila prek hrbtov anoreksičnega reliefa, ali pa ko ugotovi, da je izogibanje svetu izraz moči in elegance, ali ko hojo primerja z ribolovom – »ure minevajo, potem pa nenadoma začutiš, da prijemlje«, ali pa ko opazi: »Pokrajina nikoli ni smešna, to sem opažal vsepovsod po svetu, a kdaj pa kdaj se vseeno zdi, kot bi bila pijana. Z vsemi tistimi gubami je kot nora. Tektonika je opij pokrajine.«

Strokovnjak opisovanja narave je, tako kot angleški pisatelj in naravopisec Robert Macfarlane, ki v svojih knjigah prav tako opisuje pešpoti, ki jih je prehodil v Veliki Britaniji, na Škotskem, v Italiji. Spomnim se njegove izvrstne primerjave, ko je dejal, da ga zvok plahutanja jate ptic nad glavo spominja na stroj, ki v banki šteje bankovce. Poetična in realistična mojstrica opazovanja narave je tudi škotska pesnica Nan Shepherd, ki v knjigi Živa gora (UMco, prevedla Miriam Drev) tako kot Tesson veliko piše o tem, kako njeno telo doživlja goro; včasih zapiše, da je kakor pes, saj jo vonji tako zelo vznemirjajo, in pravi, da ko je v naravi, zre na svet z lastnim telesom. Njen odnos do gore je zelo erotičen.

Ko skuša Robert Macfarlane v uvodu h knjigi Živa gora opisati pisanje Shepherdove, iz rokava potegne francoskega filozofa Merleau-Pontyja, ki je bil velik zagovornik teorije, da je pri našem razumevanju sveta čutna zaznava zelo pomembna. Verjel je, da telo uteleša našo subjektivnost in da smo »vtisnjeni« v »telo« sveta. Ko Shepherdova ure in ure nepretrgoma hodi, se njen um popolnoma izklopi, niti možgani ga ne zaznavajo več, gibanje je »občuteno kot tiho središče bivanja« in tudi njeno meso »postane prosojno«. Na gori se včasih znajde onkraj želja, nikakor ni iz sebe, ampak v sebi. »Sem. To je dokončna milost, s katero te obdari gora.«

Tesson sicer ni tako metafizičen, a tudi njegovo potovanje je zgodba o telesu. Na začetku poti namreč čuti močne bolečine, mišice so razbolene, in ko prvo noč preživi na tleh in zaspi pod milim nebom, se mu prikazujejo pošasti, ki v njem zbudijo dvome in strahove, a počasi se mu začnejo moči vračati. Kasneje, ko se počuti zelo dobro, se mu zdi, da je ozdravljenje rastlinski proces, da se mu zdravje širi po organizmu kot kakšna vlaknina. »Raste in plazi se po telesu.«

Nekoč na nekem križišču sreča starca, ki je imel prav tako paraliziran del obraza kot on, povešeno ustnico, na pol zaprto oko. Očitno ju je to na poseben način povezalo, zato sta dolgo klepetala. Večkrat omenja svoj izmaličeni obraz, ki je izgubil privlačnost, kot da bi se tako želel povezati s čudaki, kvazimodi, obstranci, ki najraje hodijo po stranskih poteh, da nikogar ne srečajo, in včasih se mu res zdi, da ga kmetje v vaseh gledajo postrani, kot da je grbavec iz srednjega veka. Ugotovi, da ima kubistični obraz in da take ljudi, kot je on, pomirjajo Picassovi portreti. Njegovi čuti so sicer ves čas v pripravljenosti, a zaradi padca je oglušel na eno uho, zato ima slabo ravnotežje, delno je izgubil voh in včasih ima epileptične napade. Žal mu je, da zaradi tablet ne more več piti alkohola, včasih ga je oboževal. Ker ne sme več piti, pogreša svoje demone, ki jih je v njem zbudil alkohol, pozabiti mora na milino pijanca, ki tako rad prireja karneval v svoji lobanji. Včasih si želi, da bi prisedel k vaškim pijančkom in podebatiral ob kozarčku, postal njihov brat, saj bi se jim po žilah pretakala ista kri, napolnjena z alkoholom, a potem si premisli in gre raje naprej.

Odkar ima počeno lobanjo, se mu zdi, da se ne boji več pajkov in členonožcev, tako kot se jih je včasih. Zdaj jih je vzljubil, saj živijo v senci in ruševinah. »So pravzaprav stražarke krajev, ki jih iščem. Naščeperjene klešče, grozeče čeljusti: vitezi črnih poti.«

Občutek zlitja s pokrajino opiše drugače kot Shepherdova, pomaga si s slikarstvom, to so najlepše primerjave, ki jih napiše: »V tem večeru v 21. stoletju mi je bilo prijetno preživeti eno uro, ne da bi kar koli počel, kot bi bil majhen lik na pastoralni sliki 18. stoletja.« Vsake toliko časa se mu pred očmi prikaže podoba mame, na primer v odsevu ribnika.