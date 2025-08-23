Knjiga, ki govori: Manca Košir povsem blizu nas

V nadaljevanju preberite:

Skrivnosti. Nočem jih imeti, čeprav jih znam obdržati zase. Želim živeti odprto, transparentno življenje zato, ker mi tako odteka najmanj energije. Morda ta poved najbolje označi nenavadno knjigo Mance Košir Manj je mene, bolj sem Jaz, ki jo je z Manco soustvaril Žiga Valetič. Pred dnevi je izšla pri založbi Goga.

Dan pred predstavitvijo knjige v Novem mestu mi je pripeljal še svežo iz tiskarne, knjigo, na kateri je fotografija Mance, ki sta jo s Tino Košir našla v Mančini zapuščini. Posnel jo je scenski fotograf Ivan Kocmur, in to na snemanju filma Sreča na vrvici. Manca sedi na režiserskem stolčku, s sklenjenimi dlanmi, v njenem odprtem pogledu, s katerim zre v nas, je nekaj nedoločljivega, mir, otožnost, moč in nekakšna kljubovalnost. Na tej fotografiji se ne smeje.

Kot mlada Breza ni zaplenila samo pozornosti maršala (kar je bilo takrat podobno, kot bi se je dotaknila božja roka), ampak tudi številnih drugih režiserjev in producentov na mednarodnih festivalih, vključno s Fellinijevim producentom, ki mu je, kot zapiše, rekla ne. Z velikimi tiskanimi. Ne samo zato, ker je bila na krilih ljubezni s Karpom Godino, ampak tudi zato, ker je že takrat vedela, kot pravi, da igra ni njena pot.

Morda jo je prizadelo tudi to, razmišlja Žiga Valetič, da je bila zaradi tega, ker je imela svoj filmski zvezdniški trenutek, v javnosti zelo hitro seksualizirana. V njenem stanovanju sta s Tino našla tudi shranjen list iz enega od jugoslovanskih časopisov, na katerem je bila karikatura Mance. Na njej poleg nje vidimo moškega, ki odhaja iz njene postelje, drugi pa prihaja vanjo, medtem ko sama dela na zid črtice, kot zaporniki ali vojaki, ki štejejo dni do odhoda.

In ko je videla, kaj se dogaja, je zbrala vse moči ter magistrirala in doktorirala.