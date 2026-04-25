Mar ni vsa umetnost šamanski proces?

Z gibi, igro svetlobe in glasbo kot duh poskuša izstopiti iz kamna; kot Michelangelov angel v kosu marmorja, ki čaka, da ga bo umetnik osvobodil z dletom.
Uporniški suženj (1513-1515) skulptura renesančnega mojstra Michelangela, v ozadju Akt Jean d'Aire (1886-1889), francoskega kiparja Augusta Rodina na razstavi v pariškem muzeju Louvre, april, 2026. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Čakalnica je naslov predstave, pravzaprav performansa mladega umetnika Ivana Lobode v Gledališču Glej. Obiskovalci, ki prihajamo pred gledališče, smo prisiljeni v čakanje v predprostoru, v čakanje, kjer se moramo ustaviti in se soočiti sami s sabo, s svojimi mislimi, skrbmi, z žalostjo, s stvarmi, ki jih nismo uspeli narediti, pa bi jih morali. Lahko bi minute čakanja izkoristili drugače, lahko bi izbrisali vse misli, se prepustili skrivnostnemu vodstvu umetniškega dela, ki te vodi v neznano.
Nato vstopiš v zatemnjen prostor, kjer stoji masiven kamen, nagrobnik, na katerega se projicirajo napisi, ki jih je navdahnila pesniška zbirka Kamniti spalec bosanskega pesnika Maka Dizdarja (1917–1971), v kateri se je pesnik navdihoval v tako imenovanih stečkih – nagrobnih spomenikih iz 12.,13. in ...
