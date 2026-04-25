Mar ni vsa umetnost šamanski proces?

Z gibi, igro svetlobe in glasbo kot duh poskuša izstopiti iz kamna; kot Michelangelov angel v kosu marmorja, ki čaka, da ga bo umetnik osvobodil z dletom.

Čakalnica je naslov predstave, pravzaprav performansa mladega umetnika Ivana Lobode v Gledališču Glej. Obiskovalci, ki prihajamo pred gledališče, smo prisiljeni v čakanje v predprostoru, v čakanje, kjer se moramo ustaviti in se soočiti sami s sabo, s svojimi mislimi, skrbmi, z žalostjo, s stvarmi, ki jih nismo uspeli narediti, pa bi jih morali. Lahko bi minute čakanja izkoristili drugače, lahko bi izbrisali vse misli, se prepustili skrivnostnemu vodstvu umetniškega dela, ki te vodi v neznano. Nato vstopiš v zatemnjen prostor, kjer stoji masiven kamen, nagrobnik, na katerega se projicirajo napisi, ki jih je navdahnila pesniška zbirka Kamniti spalec bosanskega pesnika Maka Dizdarja (1917–1971), v kateri se je pesnik navdihoval v tako imenovanih stečkih – nagrobnih spomenikih iz 12.,13. in ...