    Marco Rubio: obraz smrtonosne elite, ki sanja o predsedniškem stolčku

    Trump in Rubio z brezobzirnostjo oblikujeta prihodnost ameriške politike, medtem ko zastrupljata notranje in zunanje odnose.
    Nekoč želi postati ameriški predsednik. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters
    Nekoč želi postati ameriški predsednik. FOTO: Kevin Mohatt/Reuters
    Aljaž Vrabec
    9. 1. 2026 | 20:00
    7:54
    Šele leto dni je Donald Trump spet v sedlu, toda konja v podobi našega planeta je še dodatno prestrašil in razdražil. Ko bomo prišli na cilj, bomo srečni, če bomo sploh še živi. Do takrat pa lahko samo opazujemo, kako daleč v divjino nas bo odpeljal, in ob tem poslušamo, da je v resnici vse spokojno kot nikoli doslej.

    Pri divjem jezdenju ima več hlevarjev. Kakšnega vmes vrže iz štale, kakšen drug priskoči, a precej trdno je zraven Marco Rubio. Pripisujejo mu, da je glavni ideolog ameriške ugrabitve Nicolása Madura. Javno ga je pohvalil sam ameriški predsednik, Rubio pa je hitel z razlaganjem, da bo naslednja Kuba in da se bo kmalu srečal z danskimi uradniki, da si Američani »pridobijo« še Grenlandijo.

    Kot del Trumpove delegacije za mednarodna pogajanja ne skriva, kaj so bistvene iztočnice ameriške zunanje politike: »Ali je Amerika zaradi naših potez varnejša? Ali to dela Ameriko močnejšo? Je zaradi tega Amerika bolj uspešna?«

    Več iz teme

    Donald TrumpMarco RubioZDARusijaKubaVenezueladiktator

