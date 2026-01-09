Marco Rubio: obraz smrtonosne elite, ki sanja o predsedniškem stolčku

Šele leto dni je Donald Trump spet v sedlu, toda konja v podobi našega planeta je še dodatno prestrašil in razdražil. Ko bomo prišli na cilj, bomo srečni, če bomo sploh še živi. Do takrat pa lahko samo opazujemo, kako daleč v divjino nas bo odpeljal, in ob tem poslušamo, da je v resnici vse spokojno kot nikoli doslej.

Pri divjem jezdenju ima več hlevarjev. Kakšnega vmes vrže iz štale, kakšen drug priskoči, a precej trdno je zraven Marco Rubio. Pripisujejo mu, da je glavni ideolog ameriške ugrabitve Nicolása Madura. Javno ga je pohvalil sam ameriški predsednik, Rubio pa je hitel z razlaganjem, da bo naslednja Kuba in da se bo kmalu srečal z danskimi uradniki, da si Američani »pridobijo« še Grenlandijo.

Kot del Trumpove delegacije za mednarodna pogajanja ne skriva, kaj so bistvene iztočnice ameriške zunanje politike: »Ali je Amerika zaradi naših potez varnejša? Ali to dela Ameriko močnejšo? Je zaradi tega Amerika bolj uspešna?«