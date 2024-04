Marko Šantić: Vsak od nas ima v sebi del strahu pred drugačnim, tujim

V nadaljevanju preberite:

Scenarist in režiser Marko Šantić je že med študijem na AGRFT s študentskim kratkim filmom Srečno pot, Nedim opozoril žirije na mednarodnih festivalih, njegova celovečerca Zapelji me in Skupaj sta prav tako prejela številne nagrade. Njegov novi film Zbudi me skozi oči junaka, ki po nesreči izgubi spomin, raziskuje nestrpnost, ksenofobijo in nasilje. Film je na zadnjem filmskem festivalu v Portorožu dobil kar pet vesen, zdaj je začel pot po kinematografih.

Protagonist filma je Rok (Jure Henigman), ki ga vidimo v avtu, z obvezo na glavi, kako se s svojim dekletom Rino (Živa Selan) pelje v mesto svojega odraščanja, na Jesenice. Počasi ugotovimo, da se zaradi nesreče ne spominja ne dekleta ne njunega idiličnega življenja na Bledu, se pa zato spomni svojega doma v blokovskem stanovanju, kjer živita njegova mama (Nataša Barbara Gračner) in mlajši brat Jure (Timon Šturbej). Po prihodu na Jesenice ga začne dohitevati njegova temačna preteklost, povezana z nasiljem, predsodki in nestrpnostjo.