Masayoshi Son – Kdo je finančni arhitekt jutrišnjega sveta umetne inteligence

SoftBank je letos v OpenAi vložil kar 40 milijard dolarjev, lani pa je za 1,5 milijarde dolarjev odkupil delež, ki so ga v podjetju imeli zaposleni. Obenem z OpenAi in Oraclom sodeluje tudi pri projektu Stargate, vrednem okoli 500 milijard dolarjev.

Obstajajo ocene, da se lahko Son spet opeče, ampak obenem ni mogoče spregledati, da je umetna inteligenca že najbolj vroče področje sedanjosti in prihodnosti. Če bo UI res prihodnost človeštva, bo Masayoshi Son gotovo eden od ključnih arhitektov jutrišnjega sveta.

Sonove poteze zato podrobno spremljajo najvplivnejši politiki. Z Donaldom Trumpom se je dobro razumel že v prvem mandatu, saj je v ameriški tehnološki sektor investiral 50 milijard dolarjev. Nedavno so ga v ameriških medijih celo označili za »Trumpovega najljubšega tujega vlagatelja«.

Vsekakor ima Son marsikje odprta vrata. Tudi na savdskem dvoru, kjer je že skoraj desetletje mentor prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu na področju tehnološkega razvoja. Vmes pa ga občasno še prepriča, naj v SoftBank vloži nekaj deset milijard dolarjev.