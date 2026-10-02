Mate Rimac: Razvijam avto, ki bo vozil 500 na uro

V trenutku, ko večina evropske avtomobilske industrije išče načine, kako preživeti prehod v električno prihodnost, Mate Rimac po zaključku približno milijardo evrov vredne naložbe mirno pravi, da “vozi 300 na uro po ovinkih” – in s tem ne misli le na testno stezo. Njegov koncern, ki je lani ustvaril okoli 640 milijonov evrov prihodkov in zaposluje približno 2500 ljudi, danes na Hrvaškem razvija baterije za BMW in porsche 911, obenem pa gradi novo poglavje Bugattija ter v Zagrebu preizkuša prvo komercialno robotaksi storitev v Evropi.

Kako je nekdanji “mulc iz garaže”, ki mu je na Grobniku razgnalo motor starega beemveja, postal lastnik ene najprestižnejših avtomobilskih znamk in hkrati eden ključnih igralcev v tekmi za avtonomno mobilnost, kakšna je njegova nova strategija med bencinom, elektriko in robotaksiji – ter kaj vse to lahko pomeni za prihodnost avtomobilske industrije v Evropi – razkriva v daljšem pogovoru za Sobotno prilogo. En del vas čaka tudi v video formatu.