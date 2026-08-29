Bolje ko igra orkester, lažje je prepoznati, kaj še manjka

Po šestih letih vodenja Slovenske filharmonije se je Matej Šarc letošnjega maja vrnil v orkester. Velja za enega od najboljših oboistov v zgodovini slovenske glasbe. Ko se je leta 1994 vrnil v Ljubljano, je prinesel s seboj dragocene mednarodne izkušnje, ki jih je spretno uporabljal tudi med vodenjem ene od naših osrednjih glasbenih ustanov. Njegov glasbeni pogled je odprt in vključujoč, obiskovalcem rad ustreže, prav tako jih postavi pred izziv. V Slovenski filharmoniji ste pustili svoj pečat. Izstopali ste kot avtoriteta in kulturni menedžer, med drugim ste bili spretni pri sestavljanju programov za nove sezone. V tej ustanovi sem zaposlen enaintrideset let. Kot oboist sem sodeloval pri številnih izvedbah in kot izvajalec pozorno spremljal odzive občinstva. Do obisti sem spoznal ...