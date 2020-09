Matej Tonin: Nisem odvisen od trenutne vlade, prav tako ne NSi

Ljubljana – Ves problem slovenske družbe so očitno le še tviti Janeza Janše. S tem se politika bolj odmika od ljudi in izgublja še tisto malo zaupanja, ki ga je nekoč uživala, je v poslanici ob 20. obletnici NSi ugotavljal predsednik stranke in obrambni minister Matej Tonin. Ob tem poudarja, da v politiki ob zamerah ni možnosti za uspeh. Novo Slovenijo vodi od začetka leta 2018, obrambni resor pol leta. Če Novo Slovenijo postavimo v daljši časovni okvir, ugotovimo, da je izrazito navezana na mednarodni prostor, ki sega severno od Slovenije, torej proti Nemčiji in Avstriji. To še vedno velja?Velja. Naši glavni partnerji so v ...