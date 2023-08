Maturitetni esej: Konec dober, vse dobro?

V članku preberite še:

Juhu, počitnice so tu! Učitelji smo že dodobra zakorakali v dopust, maturanti pa po napetih treh tednih čakanja na rezultate mature v zaslužene počitnice.

Tudi Državna predmetna komisija za slovenščino je 15. julija v Sobotni prilogi strokovno utemeljeno odgovorila na dileme, ki so se nekaterim posameznikom porajale ob letošnjem eseju iz slovenščine.

Statistka govori, da so maturitetni rezultati pri slovenščini dobri, boljši (kot lani). Skratka, krasni. In vsi smo veseli in zadovoljni. Vzrokov za nezadovoljstvo nekaterih torej ni bilo, drama je končana, akterji, ki so javno opozorili na določena dejstva, pa nekoliko ponižani in osmešeni kot tisti redki posamezniki, ki niso ujeli »vlaka 'sprememb'«, ki da že nekaj časa drvi proti svetlejši bodočnosti. Zdi se skoraj, da smo ti nevedni posamezniki, ki se nismo uspeli vkrcati na ta vlak, tisti, ki onemogočamo, da bi pričakovani napredek že ujeli. Mi in nam podobni.

Ali ni zelo nenavadno in zanimivo, da so bili skoraj istočasno, v prvem tednu po pisanju maturitetnega eseja, v časopisju objavljeni kar štirje prispevki, ki so govorili tako rekoč o istem problemu, čeprav na različne načine?

Vse pišoče, ki se med sabo ne poznajo, so kot glavno pripombo navajale glede na dosedanjo prakso drugačna, zato nepričakovana in zato neustrezna esejska navodila, ki so dijake (in profesorice) neprijetno presenetila, celo šokirala. Ali se je sploh že kdaj zgodilo kaj takega – da bi se v tako kratkem času iz različnih delov Slovenije zaradi mature oglasilo toliko ljudi? Že to samo po sebi je dogodek, zagotovo vreden premisleka odgovornih za pripravo navodil za pisanje eseja.

Spregovoriti o kakršnemkoli strokovnem problemu in se tako izpostaviti terja tehten premislek, saj to navadno sproži močne reakcije nasprotne strani, ki skoraj vselej brani svoje odločitve, zelo redko pa je hvaležna za kritična opozorila in namige k izboljšanju svoje zahtevne in odgovorne naloge. Moja odločitev je bila seveda tvegana in – to je še očitneje sedaj, po uradnem odgovoru – drzna, celo predrzna. Maturitetna komisija je vse odzive kritikov letošnjih esejskih navodil označila kot »predvsem čustvene«, kar naj bi bilo posledica tega, da »kritiki letošnjih esejskih navodil niso skrbno prebrali«. Skrbno prebrati jih takrat res še ni bilo niti mogoče, kajti medijski odzivi in omenjeni dopis so se pojavili že prvi teden po maturitetnem preizkusu, ko so navodila javnosti še neznana.