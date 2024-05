Maurizio Ferraris: Trdno verjamem v emancipatorno moč tehnologije

V nadaljevanju preberite:

Pošast hodi po Evropi, in čez, pošast neorealizma. Ptičje strašilo ali sraka? Neuglašeni filozof. Eden tistih (redkih) mislecev, ki ne samo mislijo, temveč ustvarjajo čisto misel, gradijo miselne svetove. Maurizio Ferraris filozofsko motri pojave v iskanju notranjega bistva stvari. Prepričan, da je v biti resnica. Parmenid našega časa – je to sploh mogoče? Je. Ker (bit) je (to, kar je) in ne more ne biti.

Je redni profesor teoretične filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Torinu in gostujoči na vseh straneh neba. Prav tam ob reki Pad je leta 1999 ustanovil Labont, specializirani raziskovalni center za socialno in estetsko ontologijo, kjer tudi vodi inštitut Scienza Nuova. Ob vsem tem od osemdesetih let člankar kulturne priloge gospodarskega dnevnika Il Sole 24 Ore, od leta 2010 kolumnist dnevnika la Repubblica, tudi avtor in voditelj tv-kulturnih oddaj na vsedržavni mreži RAI ter urednik filozofskih zbirk za vse.