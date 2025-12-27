Med Brusljem, Moskvo in Ćacilandom

Sredi Evrope, v osrčju Zahodnega Balkana, leži Srbija, država kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Srbija izstopa po številnih lepih lastnostih, tako v odnosu do Evropske unije kot do držav, ki jo obdajajo.

Srbiji, državi kandidatki, tudi letos ni uspelo odpreti »sklopa 3« za vstop v EU, njeni voditelji pa bodo svojemu prebivalstvu prisegli, da so storili vse, kar so lahko, da bi se to zgodilo. Besen, ker »sklopa 3« ni in ni, je srbski predsednik in gospodar vseh Srbov Aleksandar Vučić kaznoval EU tako, da je prepovedal komurkoli iz Srbije priti v Bruselj na vrh EU z državami Zahodnega Balkana.

Izkazalo se je, da je bila odsotnost v Bruslju kar ustrezna, saj je bila glavna tema srečanja odnos z Rusijo. Vemo, da je Rusija najbližja zaveznica kandidatke za vstop v EU, Srbije. Kritiki bodo rekli, da je Vladimir Putin ukazal Vučiću, naj ne pošilja delegacije v Bruselj, toda Vučić bo rekel, da je to zato, ker je Srbija ponosna in neodvisna, srbski minister za evropske integracije pa bo celo trdil, da je bojkot vrha v Bruslju sestavni del srbskega načrta za vstop v EU.