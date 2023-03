Med urbano gverilo, reševanjem sveta in bojem proti zaslužkarstvu

V nadaljevanju preberite:

Bristolčan Banksy se iz gverilskega pouličnega grafitarja ni razvil le v mnogostranskega likovnega ustvarjalca in nagrajenega filmarja, ampak je s svojim nenehno dopolnjujočim se opusom in širjenjem delovanja na nova področja postal svetovni fenomen, ki v marsičem odslikava naravo današnjega časa in ob katerem se nam utegne zastaviti več kot eno vprašanje.

Javnost v zvezi z Banksyjem najbolj zanima, kdo on pravzaprav je, in ker nedvoumnega odgovora na to vprašanje ni, se mnogi podajajo na lov za njim. O tem opravljajo raziskave, pišejo članke, snemajo oddaje, navajajo različne domneve, a Banksy se preprosto drži navade, da grafitarji ostajajo anonimni, skriti za svojimi avtorskimi imeni, saj se tako izognejo več kot eni težavi.

V eni svojih izjav je zapisal, da se upira proti tistim, ki delajo svet grozen, in s tem je mislil predvsem na reklamne agencije in urbaniste, ki z neprimernimi, agresivnimi, zgolj logiki kapitala podrejenimi posegi preobražajo mesta v večini neprijazna, deprimirajoča okolja. A svet delajo grozen tudi mnogi drugi in niti teh ne spregleda.