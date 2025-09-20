Medijska svoboda pod Giorgio Meloni: tožbe, vohunjenje in cenzura

Obisk najvidnejših evropskih voditeljev v Beli hiši, ki je prejšnji mesec sledil srečanju ruskega in ameriškega predsednika, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa, na Aljaski, ni odprl poti do celovitega mirovnega sporazuma med Kijevom in Moskvo. Je pa teatralna diplomacija poleg vazalskega odnosa Evropejcev do republikanskega prvaka javno ovekovečila tudi prezir italijanske premierke Giorgie Meloni do četrte veje oblasti.

Za skupnim omizjem v Washingtonu so kamere ujele trenutek, ko se je finski predsednik Alexander Stubb v neformalnem delu pogovora dotaknil časa, ki ga ameriški predsednik nameni novinarskim vprašanjem. Giorgia Meloni se je ob tem nasmehnila in mu napol v smehu dejala: »Ampak njemu je [to] všeč. Njemu je vedno všeč. Jaz pa nočem nikoli govoriti z italijanskimi novinarji.« Nekaj trenutkov pozneje je svoj odpor do sedme sile potrdila še enkrat. Ko je Trump navrgel možnost, da bi dali prostor vprašanjem, je premierka polglasno dodala: »Mislim, da je bolje, da ne, nas je preveč in bi trajalo predolgo.«

Namesto da bi – tako kot Emmanuel Macron ali Keir Starmer – po vrhu namenili čas novinarjem, so v ekipi Giorgie Meloni raje stavili na družbena omrežja. Še preden je njeno letalo zapustilo Združene države, se je na njenem profilu na instagramu pojavil posnetek s Trumpovimi komplimenti na premierkin račun – med drugim jo je označil za »veliko voditeljico« in »inspiracijo« – ter njenim nagovorom, v katerem mu je vrnila z enako mero. Do pristanka v Rimu si ga je ogledalo več kot dva milijona ljudi.

Giorgia Meloni ni edina političarka, ki novinarje dojema kot grožnjo svojemu karizmatičnemu vodenju in jih poskuša obiti z uporabo digitalnih kanalov. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Trenutek iskrenosti Giorgie Meloni je razkril tisto, kar je pravzaprav jasno, odkar je pred tremi leti prevzela vodenje italijanske vlade. Političarka, ki se je v preteklosti celo vpisala v register novinarjev, ne mara novinarskih konferenc in se veliko raje zateče k monologu kot dialogu. »Namesto soočenja z vprašanji in odgovori raje izbere enostranske izjave, videoposnetke na družbenih omrežjih, pri katerih nikoli ni nasprotnih mnenj, rada govori ex cathedra – kot papež. Pri tem pozablja, da na ta način novinarjem onemogoča opravljanje dela in s tem žali celoten novinarski ceh,« je v intervjuju za Delo poudarila generalna sekretarka Nacionalne zveze italijanskih novinarjev (FNSI) Alessandra Costante. »To, kar počne Giorgia Meloni, ni obveščanje, temveč propaganda.«

Desničarska premierka ni edina političarka, ki novinarje dojema kot grožnjo svojemu karizmatičnemu vodenju in jih poskuša obiti z uporabo digitalnih kanalov. Po besedah Dimitrija Bettonija iz italijanskega možganskega trusta Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Giorgia Meloni »pripada generaciji političnih voditeljev, ki vse bolj čuti, da medijev ne potrebuje«, in za katere so »novinarji prej nadloga kot nujnost«.

Italijo imamo za enega od najbolj skrb vzbujajočih primerov v Evropski uniji. Dimitri Bettoni

A čeprav gre za širši trend distanciranja političnega razreda od žurnalistov, je prostodušna odkritost 48-letne političarke v Washingtonu simptom njenega spornega odnosa do četrte veje oblasti. To ne nazadnje kaže tudi padanje Italije na lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja (RSF). Naša zahodna soseda je lani z 41. zdrsnila na 46. mesto, letos jo je najti še tri mesta nižje, šestnajst mest za Slovenijo (33.). »Italijo imamo vsekakor za enega od najbolj skrb vzbujajočih primerov v Evropski uniji,« je bil v pogovoru za Delo jasen Bettoni, ki sodeluje v konzorciju za spremljanje medijske svobode in odzivanje na njene kršitve v članicah Unije in državah kandidatkah Media Freedom Rapid Response (MFRR).

Na muhi humanitarci in novinarji

Med odmevnejšimi napadi na medijsko svobodo v Italiji v zadnjem času izstopa afera z vohunsko programsko opremo Graphite izraelskega podjetja Paragon Solutions, ki svoj izdelek trži vladam kot orodje za boj proti kriminalu. V začetku leta so prek whatsappa o okužbi z vohunskim softverom obvestili več deset evropskih aktivistov, borcev za človekove pravice, pa tudi novinarjev.

V Italiji sta se na seznamu tarč, denimo, znašla ustanovitelja humanitarne organizacije za reševanje ljudi na morju Mediterranea Saving Humans Luca Casarini in Giuseppe »Beppe« Caccia. Prav tako je Meta, lastnica whatsappa, o podobnem telefonskem vdoru obvestila urednika spletišča Fanpage Francesca Cancellata, kar je dodobra vplivalo na njegov odnos z viri. Nekaj mesecev pozneje je center Citizen Lab na Univerzi v Torontu z visoko stopnjo gotovosti potrdil, da je bil žrtev invazivne izraelske programske opreme tudi njegov sodelavec, novinar Ciro Pellegrino. Na spletnem portalu Fanpage je bilo v zadnjih letih objavljenih več kritičnih prispevkov o vladi Giorgie Meloni, med drugim so se poglobili v ohranjanje fašističnega izročila v podmladku njene stranke Bratje Italije.

V Italiji je na seznamu tarč tudi humanitarna organizacija za reševanje ljudi na morju Mediterranea Saving Humans. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Parlamentarni odbor za nadzor nad obveščevalnimi službami (Copasir) je junija pritrdil, da je italijanska vlada uporabljala vohunsko programsko opremo izraelskega podjetja Paragon za vdor v naprave več aktivistov, ki sodelujejo pri reševanju migrantov na morju. V tem poročilu je hkrati zapisano, da urednik portala Fanpage Francesco Cancellata ni bil med žrtvami špijonaže italijanske vlade, zaradi česar so številna pomembna vprašanja ostala neodgovorjena. Primera Pellegrino odbor ni obravnaval, saj okužba njegovega telefona takrat še ni bila forenzično potrjena.

»Tudi če bi sprejeli razlago, da italijanska vlada ni neposredno odgovorna, bi pričakoval, da bo v obrambo italijanskih novinarjev vsaj uvedla resno preiskavo. A zgodilo se ni nič – preiskavo so preprosto opustili,« je dogajanje komentiral Dimitri Bettoni. »Vlada ne kaže stopnje transparentnosti in javne odgovornosti, ki bi jo pričakovali od demokratične države in standardov evropske demokracije.«

Pravni pritiski

V zadnjih letih se v Italiji večajo pritiski na novinarje v obliki strateških tožb proti udeležbi javnosti (SLAPP), katerih namen je finančno izčrpati in utišati kritične glasove. Med najodmevnejšimi je primer pisatelja in novinarja Roberta Saviana, avtorja mednarodne uspešnice Gomora. Leta 2020 ga je aktualna premierka, takrat še opozicijska poslanka, tožila zaradi izjav v televizijski oddaji Piazzapulita (La7), v kateri je njo in vodjo Lige Mattea Salvinija zaradi njune protimigrantske retorike označil za »pankrta«​. Rimsko sodišče ga je oktobra 2023 spoznalo za krivega obrekovanja in mu naložilo plačilo denarne kazni v višini 1000 evrov in poravnavo sodnih stroškov.

V zadnjih letih se večajo pritiski na novinarje v obliki strateških tožb proti udeležbi javnosti (SLAPP), katerih namen je finančno izčrpati in utišati kritične glasove. Med najodmevnejšimi je primer pisatelja in novinarja Roberta Saviana. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Pogosti tarči napadov sta tudi progresivni dnevnik Domani in preiskovalna oddaja nacionalne televizije Rai Report, ji jo vodi Sigfrido Ranucci. Kakor bijejo plat zvona v MFRR, pritiski na rimski časopis obsegajo pravna opozorila, formalne tožbe in poskuse kompromitacije zaupnosti novinarskih virov. V večini primerov so bili ti incidenti povezani z najvidnejšimi člani vlade.

Eden od takšnih je bila tožba, ki jo je kmalu po prevzemu položaja proti časniku Domani podal obrambni minister in soustanovitelj vladajoče stranke Bratje Italije Guido Crosetto zaradi pisanja Giovannija Tiziana in Emiliana Fittipaldija. Članek preiskovalnih novinarjev je razkril njegove dolgoletne povezave z orožarsko industrijo – od predsedovanja združenju AIAD, ki povezuje okoli dvesto podjetij v sektorju, do položaja v podjetju Orizzonte Sistemi Navali, ki ga obvladujeta velikana Fincantieri in Leonardo. Po dokumentih, ki so jih pridobili za Domani, je Crosetto med letoma 2018 in 2021 za svetovalno delo od koncerna Leonardo prejel 1,8 milijona evrov. Minister prihodkov ni zanikal, obtožbe o navzkrižju interesov je zavrnil z argumentom, da je z vseh funkcij odstopil še pred imenovanjem v vlado. Uredništvo dnevnika je vztrajalo, da gre za preiskavo v javnem interesu, tožbo pa označilo za poskus zastraševanja kritičnega novinarstva.

Ni naključje, da se Rai v zadnjih letih pogosto imenuje TeleMeloni: kdor se ne strinja z vlado, ima malo prostora ali mora oditi. Alessandra Costante

Da ni šlo za osamljen pritisk na Domani, prav tako potrjuje incident iz februarja 2023, ko je državni podsekretar na ministrstvu za delo Claudio Durigon iz radikalno desne stranke Liga tožil časnik zaradi članka, v katerem so vzeli pod drobnogled njegove domnevne povezave s predstavniki lokalnih kriminalnih združb. Redakcija je izvedela za postopek, ko jim je policija izročila odredbo o zasegu besedila, čeprav je bilo to že javno objavljeno na spletu. Tožbo je nato rimski preiskovalni sodnik zavrgel.

Seznam sodnega preganjanja novinarjev v Italiji je še bistveno daljši. Od oktobra 2022 do julija 2024 so v MFRR našteli 57 pravnih pritiskov, pri katerih so bili v polovici primerov vir predstavniki vlade ali javni funkcionarji. Uporaba tovrstnih mehanizmov za zastraševanje preiskovalnih novinarjev in utišanje kritičnih glasov je nevarna tendenca, na katero so opozorili tudi v poročilu evropske komisije o vladavini prava za leto 2024, lanska študija evropskega parlamenta pa je pokazala, da ima Italija med vsemi preučenimi državami največ tožb SLAPP.

Italija pada na lestvici svobode medijev. FOTO: Sergei Gapon/AFP

Z zaskrbljenostjo spremlja trend tudi Dimitri Bettoni. Po njegovih besedah je v Italiji zaznati trdovraten odpor do omilitve zakonodaje, ki ustvarja neravnovesje med novinarji in vlagatelji tožb. »Tudi če sodnik oprosti novinarja, je tožnik dosegel cilj: preiskavo je za dalj časa upočasnil ali ustavil,« je opozoril sogovornik. Novinar v takem položaju se znajde v dolgotrajnem in izčrpavajočem postopku, ki vpliva tako na njegovo poklicno kot zasebno življenje. Nezavidljivo stanje na medijskem trgu novinarsko ranljivost še poglablja.

Pravni pritiski so se pojavljali tudi pod vladami z drugačnim ideološkim ozadjem, a kot je opozoril Bettoni, ne tako pogosto in odkrito. »Tožbe [zdaj] vlagajo javno in brez zadržkov, kot napad na medije, ki jih obravnavajo kot sovražnike,« je dejal. Po njegovih opažanjih je pričakovani institucionalni odnos do novinarjev nadomestila logika maščevanja, pri čemer te tožbe delujejo tudi kot orodje politične propagande – kot nekakšna javna predstava, s katero koalicijske stranke nagovarjajo in utrjujejo svojo volilno bazo.

Zastiranje transparentnosti

Poleg vdorov v telefone kritičnih novinarjev in naraščanja števila tožb vznemirja tudi omejevanje pravice javnosti do obveščenosti. Takšen je zakon Nordio, poimenovan po pravosodnem ministru Carlu Nordiu iz vrst vladajoče stranke Bratje Italije, ki je bil sprejet lani. Reforma naj bi, kakor je argumentirala oblast, krepila varstvo zasebnosti in domnevo nedolžnosti, toda v praksi je še zaostrila že tako restriktivno ureditev pri poročanju o sodstvu, saj med drugim prepoveduje objavo prepisov prisluhov, če ti niso vključeni v sodne odločbe, ter omejuje poročanje o odredbah za preventivni pripor.

Kakor je opozoril Bettoni, je vlada pri omejevanju dostopa do informacij zlorabila evropske predpise, kot sta uredba o varstvu podatkov (GDPR) in pravica do pozabe, ter jih uporabila, da bi bili določeni dogodki izbrisani iz javne razprave. »Novinarji morajo imeti dostop do celotnega nabora virov, ko opravljajo svoje delo. Če je ta dostop omejen, je njihova sposobnost, da ponudijo javnosti celovito sliko določenega dogodka ali primera, resno okrnjena,« je poudaril. »Zdaj nad tovrstnimi informacijami uvajajo nekakšno zaveso, tančico netransparentnosti.«

TeleMeloni

Pomemben razlog za nazadovanje Italije na lestvici medijske svobode v zadnjih treh letih je tudi podrejanje nacionalne radiotelevizije Rai. Kritiki bijejo plat zvona, da sta premierka Giorgia Meloni in njena stranka Bratje Italije nad javnim servisom vzpostavila oster politični nadzor, pri čemer so nekatere dolgoletne urednike in voditelje (denimo Fabia Fazia) zamenjali z lojalnimi kadri.

Maja lani so se novinarji Rai prvič po več kot desetletju odločili za enodnevno stavko, s katero so opozorili na »zadušljiv nadzor« vlade nad javnim servisom, ki da ga poskušajo spremeniti v vladno trobilo. Čeprav politični pritiski na Rai niso novost, je sindikat Usigrai opozoril, da so se razmere po nastopu desne vlade konec leta 2022 občutno poslabšale.

Vprašanje cenzure je prišlo v ospredje, ko je vodstvo Rai nekaj dni pred lanskim praznikom osvoboditve izpod nacizma in fašizma, ki ga v Italiji slavijo 25. aprila, umaknilo posneti govor pisatelja Antonia Scuratija. Avtor večdelne serije romanov o Benitu Mussoliniju – slovenski prevod prvega dela M. Sin stoletja je izšel pri Beletrini – je v govoru kritiziral Brate Italije, ker se še vedno niso jasno odrekli postfašističnim koreninam. Urednica oddaje Chesarà Serena Bortone je pojasnila gledalcem, da prispevka ne sme predvajati, nato je besedilo preprosto prebrala sama. Vodstvo Rai je svojo odločitev pozneje upravičilo z varčevalnimi razlogi, češ da Scuratiju nočejo izplačati v pogodbi določenega honorarja v višini 1800 evrov. Po mnenju kritikov je šlo za šolski primer politične cenzure.

»Nedvomno je okupacija programov in informativnega dela Rai s strani desnosredinske vlade simptom volje do omejitve pluralnosti javnega servisa,« je poudarila Alessandra Costante. »Ni naključje, da se Rai v zadnjih letih pogosto imenuje TeleMeloni: kdor se ne strinja z vlado, ima malo prostora ali mora oditi.« Čeprav se je politika vedno vmešavala v delovanje italijanske radiotelevizije – znana je delitev vpliva med strankami, t. i. lottizzazione –, je po ocenah sogovornice »z nastopom vlade Giorgie Meloni opaziti precej močnejšo zasedbo položajev moči, od menedžerjev do urednikov«.

Temu pritrjuje tudi Bettoni. Po njegovih besedah je bila Rai v zgodovini vedno politično bojišče, toda »skrajnosti, ki smo jim zdaj priča, so nekaj drugega – to je nova raven«. Novinarji so kaznovani ali celo odpuščeni zaradi svojega dela, številni so prisiljeni oditi, drugi se sami protestno umaknejo. »Seveda se moramo spomniti na devetdeseta, ko je [Silvio] Berlusconi kot premier izvedel čistke novinarjev Rai. Čeprav so pritiski trajali naslednjih dvajset let, niso dosegli današnjih razsežnosti,« je opozoril sogovornik.

Zaradi nezavidljive italijanske medijske sedanjosti tudi prihodnost ni videti obetavna. Po Bettonijevih besedah je »ekonomska vzdržnost medijev v Italiji zelo zapletena«, zato je njihova odvisnost od oblasti velika, koncentracija lastništva pa težavo še poglablja. Če se novinarstvo ne bo otreslo teh pritiskov in našlo načinov za neodvisno delovanje, »pozitivnih rezultatov ne bomo videli«. Toda ravno v krizah se, kot kažejo njegove izkušnje, pogosto porajajo novinarske pobude, ki bi si zaslužile več prostora, prepoznavnosti in podpore »razsvetljenih donatorjev«. Samo tako bo lahko novinarstvo ostalo zvesto svoji glavni nalogi: služiti javnosti in imeti pod drobnogledom politični razred.

_____________________________________________

/

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.