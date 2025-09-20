  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Sobotna priloga

    Medijska svoboda pod Giorgio Meloni: tožbe, vohunjenje in cenzura

    Italija se pod vlado premierke Giorgie Meloni vse bolj kaže kot eden najbolj skrb vzbujajočih primerov erozije medijske svobode v EU.
    Ko je Donald Trump navrgel možnost, da bi dali prostor vprašanjem, je Giorgia Meloni polglasno dodala: »Mislim, da je bolje, da ne, nas je preveč in bi trajalo predolgo.« FOTO: Alexander Drago/Reuters
    Galerija
    Ko je Donald Trump navrgel možnost, da bi dali prostor vprašanjem, je Giorgia Meloni polglasno dodala: »Mislim, da je bolje, da ne, nas je preveč in bi trajalo predolgo.« FOTO: Alexander Drago/Reuters
    Gašper Završnik
    20. 9. 2025 | 05:00
    A+A-

    Obisk najvidnejših evropskih voditeljev v Beli hiši, ki je prejšnji mesec sledil srečanju ruskega in ameriškega predsednika, Vladimirja Putina in Donalda Trumpa, na Aljaski, ni odprl poti do celovitega mirovnega sporazuma med Kijevom in Moskvo. Je pa teatralna diplomacija poleg vazalskega odnosa Evropejcev do republikanskega prvaka javno ovekovečila tudi prezir italijanske premierke Giorgie Meloni do četrte veje oblasti.

    Za skupnim omizjem v Washingtonu so kamere ujele trenutek, ko se je finski predsednik Alexander Stubb v neformalnem delu pogovora dotaknil časa, ki ga ameriški predsednik nameni novinarskim vprašanjem. Giorgia Meloni se je ob tem nasmehnila in mu napol v smehu dejala: »Ampak njemu je [to] všeč. Njemu je vedno všeč. Jaz pa nočem nikoli govoriti z italijanskimi novinarji.« Nekaj trenutkov pozneje je svoj odpor do sedme sile potrdila še enkrat. Ko je Trump navrgel možnost, da bi dali prostor vprašanjem, je premierka polglasno dodala: »Mislim, da je bolje, da ne, nas je preveč in bi trajalo predolgo.«

    Namesto da bi – tako kot Emmanuel Macron ali Keir Starmer – po vrhu namenili čas novinarjem, so v ekipi Giorgie Meloni raje stavili na družbena omrežja. Še preden je njeno letalo zapustilo Združene države, se je na njenem profilu na instagramu pojavil posnetek s Trumpovimi komplimenti na premierkin račun – med drugim jo je označil za »veliko voditeljico« in »inspiracijo« – ter njenim nagovorom, v katerem mu je vrnila z enako mero. Do pristanka v Rimu si ga je ogledalo več kot dva milijona ljudi.

    Giorgia Meloni ni edina političarka, ki novinarje dojema kot grožnjo svojemu karizmatičnemu vodenju in jih poskuša obiti z uporabo digitalnih kanalov. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Giorgia Meloni ni edina političarka, ki novinarje dojema kot grožnjo svojemu karizmatičnemu vodenju in jih poskuša obiti z uporabo digitalnih kanalov. FOTO: Remo Casilli/Reuters

    Trenutek iskrenosti Giorgie Meloni je razkril tisto, kar je pravzaprav jasno, odkar je pred tremi leti prevzela vodenje italijanske vlade. Političarka, ki se je v preteklosti celo vpisala v register novinarjev, ne mara novinarskih konferenc in se veliko raje zateče k monologu kot dialogu. »Namesto soočenja z vprašanji in odgovori raje izbere enostranske izjave, videoposnetke na družbenih omrežjih, pri katerih nikoli ni nasprotnih mnenj, rada govori ex cathedra – kot papež. Pri tem pozablja, da na ta način novinarjem onemogoča opravljanje dela in s tem žali celoten novinarski ceh,« je v intervjuju za Delo poudarila generalna sekretarka Nacionalne zveze italijanskih novinarjev (FNSI) Alessandra Costante. »To, kar počne Giorgia Meloni, ni obveščanje, temveč propaganda.«

    Desničarska premierka ni edina političarka, ki novinarje dojema kot grožnjo svojemu karizmatičnemu vodenju in jih poskuša obiti z uporabo digitalnih kanalov. Po besedah Dimitrija Bettonija iz italijanskega možganskega trusta Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Giorgia Meloni »pripada generaciji političnih voditeljev, ki vse bolj čuti, da medijev ne potrebuje«, in za katere so »novinarji prej nadloga kot nujnost«.

    Italijo imamo za enega od najbolj skrb vzbujajočih primerov v Evropski uniji.

    Dimitri Bettoni

    A čeprav gre za širši trend distanciranja političnega razreda od žurnalistov, je prostodušna odkritost 48-letne političarke v Washingtonu simptom njenega spornega odnosa do četrte veje oblasti. To ne nazadnje kaže tudi padanje Italije na lestvici svobode medijev mednarodne organizacije Novinarji brez meja (RSF). Naša zahodna soseda je lani z 41. zdrsnila na 46. mesto, letos jo je najti še tri mesta nižje, šestnajst mest za Slovenijo (33.). »Italijo imamo vsekakor za enega od najbolj skrb vzbujajočih primerov v Evropski uniji,« je bil v pogovoru za Delo jasen Bettoni, ki sodeluje v konzorciju za spremljanje medijske svobode in odzivanje na njene kršitve v članicah Unije in državah kandidatkah Media Freedom Rapid Response (MFRR).

    Na muhi humanitarci in novinarji

    Med odmevnejšimi napadi na medijsko svobodo v Italiji v zadnjem času izstopa afera z vohunsko programsko opremo Graphite izraelskega podjetja Paragon Solutions, ki svoj izdelek trži vladam kot orodje za boj proti kriminalu. V začetku leta so prek whatsappa o okužbi z vohunskim softverom obvestili več deset evropskih aktivistov, borcev za človekove pravice, pa tudi novinarjev.

    V Italiji sta se na seznamu tarč, denimo, znašla ustanovitelja humanitarne organizacije za reševanje ljudi na morju Mediterranea Saving Humans Luca Casarini in Giuseppe »Beppe« Caccia. Prav tako je Meta, lastnica whatsappa, o podobnem telefonskem vdoru obvestila urednika spletišča Fanpage Francesca Cancellata, kar je dodobra vplivalo na njegov odnos z viri. Nekaj mesecev pozneje je center Citizen Lab na Univerzi v Torontu z visoko stopnjo gotovosti potrdil, da je bil žrtev invazivne izraelske programske opreme tudi njegov sodelavec, novinar Ciro Pellegrino. Na spletnem portalu Fanpage je bilo v zadnjih letih objavljenih več kritičnih prispevkov o vladi Giorgie Meloni, med drugim so se poglobili v ohranjanje fašističnega izročila v podmladku njene stranke Bratje Italije.

    V Italiji je na seznamu tarč tudi humanitarna organizacija za reševanje ljudi na morju Mediterranea Saving Humans. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters
    V Italiji je na seznamu tarč tudi humanitarna organizacija za reševanje ljudi na morju Mediterranea Saving Humans. FOTO: Darrin Zammit Lupi/Reuters

    Parlamentarni odbor za nadzor nad obveščevalnimi službami (Copasir) je junija pritrdil, da je italijanska vlada uporabljala vohunsko programsko opremo izraelskega podjetja Paragon za vdor v naprave več aktivistov, ki sodelujejo pri reševanju migrantov na morju. V tem poročilu je hkrati zapisano, da urednik portala Fanpage Francesco Cancellata ni bil med žrtvami špijonaže italijanske vlade, zaradi česar so številna pomembna vprašanja ostala neodgovorjena. Primera Pellegrino odbor ni obravnaval, saj okužba njegovega telefona takrat še ni bila forenzično potrjena.

    »Tudi če bi sprejeli razlago, da italijanska vlada ni neposredno odgovorna, bi pričakoval, da bo v obrambo italijanskih novinarjev vsaj uvedla resno preiskavo. A zgodilo se ni nič – preiskavo so preprosto opustili,« je dogajanje komentiral Dimitri Bettoni. »Vlada ne kaže stopnje transparentnosti in javne odgovornosti, ki bi jo pričakovali od demokratične države in standardov evropske demokracije.«

    Pravni pritiski

    V zadnjih letih se v Italiji večajo pritiski na novinarje v obliki strateških tožb proti udeležbi javnosti (SLAPP), katerih namen je finančno izčrpati in utišati kritične glasove. Med najodmevnejšimi je primer pisatelja in novinarja Roberta Saviana, avtorja mednarodne uspešnice Gomora. Leta 2020 ga je aktualna premierka, takrat še opozicijska poslanka, tožila zaradi izjav v televizijski oddaji Piazzapulita (La7), v kateri je njo in vodjo Lige Mattea Salvinija zaradi njune protimigrantske retorike označil za »pankrta«​. Rimsko sodišče ga je oktobra 2023 spoznalo za krivega obrekovanja in mu naložilo plačilo denarne kazni v višini 1000 evrov in poravnavo sodnih stroškov.

    V zadnjih letih se večajo pritiski na novinarje v obliki strateških tožb proti udeležbi javnosti (SLAPP), katerih namen je finančno izčrpati in utišati kritične glasove. Med najodmevnejšimi je primer pisatelja in novinarja Roberta Saviana. FOTO: Andreas Solaro/AFP
    V zadnjih letih se večajo pritiski na novinarje v obliki strateških tožb proti udeležbi javnosti (SLAPP), katerih namen je finančno izčrpati in utišati kritične glasove. Med najodmevnejšimi je primer pisatelja in novinarja Roberta Saviana. FOTO: Andreas Solaro/AFP

    Pogosti tarči napadov sta tudi progresivni dnevnik Domani in preiskovalna oddaja nacionalne televizije Rai Report, ji jo vodi Sigfrido Ranucci. Kakor bijejo plat zvona v MFRR, pritiski na rimski časopis obsegajo pravna opozorila, formalne tožbe in poskuse kompromitacije zaupnosti novinarskih virov. V večini primerov so bili ti incidenti povezani z najvidnejšimi člani vlade.

    Eden od takšnih je bila tožba, ki jo je kmalu po prevzemu položaja proti časniku Domani podal obrambni minister in soustanovitelj vladajoče stranke Bratje Italije Guido Crosetto zaradi pisanja Giovannija Tiziana in Emiliana Fittipaldija. Članek preiskovalnih novinarjev je razkril njegove dolgoletne povezave z orožarsko industrijo – od predsedovanja združenju AIAD, ki povezuje okoli dvesto podjetij v sektorju, do položaja v podjetju Orizzonte Sistemi Navali, ki ga obvladujeta velikana Fincantieri in Leonardo. Po dokumentih, ki so jih pridobili za Domani, je Crosetto med letoma 2018 in 2021 za svetovalno delo od koncerna Leonardo prejel 1,8 milijona evrov. Minister prihodkov ni zanikal, obtožbe o navzkrižju interesov je zavrnil z argumentom, da je z vseh funkcij odstopil še pred imenovanjem v vlado. Uredništvo dnevnika je vztrajalo, da gre za preiskavo v javnem interesu, tožbo pa označilo za poskus zastraševanja kritičnega novinarstva.

    Ni naključje, da se Rai v zadnjih letih pogosto imenuje TeleMeloni: kdor se ne strinja z vlado, ima malo prostora ali mora oditi.

    Alessandra Costante

    Da ni šlo za osamljen pritisk na Domani, prav tako potrjuje incident iz februarja 2023, ko je državni podsekretar na ministrstvu za delo Claudio Durigon iz radikalno desne stranke Liga tožil časnik zaradi članka, v katerem so vzeli pod drobnogled njegove domnevne povezave s predstavniki lokalnih kriminalnih združb. Redakcija je izvedela za postopek, ko jim je policija izročila odredbo o zasegu besedila, čeprav je bilo to že javno objavljeno na spletu. Tožbo je nato rimski preiskovalni sodnik zavrgel.

    Seznam sodnega preganjanja novinarjev v Italiji je še bistveno daljši. Od oktobra 2022 do julija 2024 so v MFRR našteli 57 pravnih pritiskov, pri katerih so bili v polovici primerov vir predstavniki vlade ali javni funkcionarji. Uporaba tovrstnih mehanizmov za zastraševanje preiskovalnih novinarjev in utišanje kritičnih glasov je nevarna tendenca, na katero so opozorili tudi v poročilu evropske komisije o vladavini prava za leto 2024, lanska študija evropskega parlamenta pa je pokazala, da ima Italija med vsemi preučenimi državami največ tožb SLAPP.

    Italija pada na lestvici svobode medijev. FOTO: Sergei Gapon/AFP
    Italija pada na lestvici svobode medijev. FOTO: Sergei Gapon/AFP

    Z zaskrbljenostjo spremlja trend tudi Dimitri Bettoni. Po njegovih besedah je v Italiji zaznati trdovraten odpor do omilitve zakonodaje, ki ustvarja neravnovesje med novinarji in vlagatelji tožb. »Tudi če sodnik oprosti novinarja, je tožnik dosegel cilj: preiskavo je za dalj časa upočasnil ali ustavil,« je opozoril sogovornik. Novinar v takem položaju se znajde v dolgotrajnem in izčrpavajočem postopku, ki vpliva tako na njegovo poklicno kot zasebno življenje. Nezavidljivo stanje na medijskem trgu novinarsko ranljivost še poglablja.

    Pravni pritiski so se pojavljali tudi pod vladami z drugačnim ideološkim ozadjem, a kot je opozoril Bettoni, ne tako pogosto in odkrito. »Tožbe [zdaj] vlagajo javno in brez zadržkov, kot napad na medije, ki jih obravnavajo kot sovražnike,« je dejal. Po njegovih opažanjih je pričakovani institucionalni odnos do novinarjev nadomestila logika maščevanja, pri čemer te tožbe delujejo tudi kot orodje politične propagande – kot nekakšna javna predstava, s katero koalicijske stranke nagovarjajo in utrjujejo svojo volilno bazo.

    Zastiranje transparentnosti

    Poleg vdorov v telefone kritičnih novinarjev in naraščanja števila tožb vznemirja tudi omejevanje pravice javnosti do obveščenosti. Takšen je zakon Nordio, poimenovan po pravosodnem ministru Carlu Nordiu iz vrst vladajoče stranke Bratje Italije, ki je bil sprejet lani. Reforma naj bi, kakor je argumentirala oblast, krepila varstvo zasebnosti in domnevo nedolžnosti, toda v praksi je še zaostrila že tako restriktivno ureditev pri poročanju o sodstvu, saj med drugim prepoveduje objavo prepisov prisluhov, če ti niso vključeni v sodne odločbe, ter omejuje poročanje o odredbah za preventivni pripor.

    Kakor je opozoril Bettoni, je vlada pri omejevanju dostopa do informacij zlorabila evropske predpise, kot sta uredba o varstvu podatkov (GDPR) in pravica do pozabe, ter jih uporabila, da bi bili določeni dogodki izbrisani iz javne razprave. »Novinarji morajo imeti dostop do celotnega nabora virov, ko opravljajo svoje delo. Če je ta dostop omejen, je njihova sposobnost, da ponudijo javnosti celovito sliko določenega dogodka ali primera, resno okrnjena,« je poudaril. »Zdaj nad tovrstnimi informacijami uvajajo nekakšno zaveso, tančico netransparentnosti.«

    TeleMeloni

    Pomemben razlog za nazadovanje Italije na lestvici medijske svobode v zadnjih treh letih je tudi podrejanje nacionalne radiotelevizije Rai. Kritiki bijejo plat zvona, da sta premierka Giorgia Meloni in njena stranka Bratje Italije nad javnim servisom vzpostavila oster politični nadzor, pri čemer so nekatere dolgoletne urednike in voditelje (denimo Fabia Fazia) zamenjali z lojalnimi kadri.

    Maja lani so se novinarji Rai prvič po več kot desetletju odločili za enodnevno stavko, s katero so opozorili na »zadušljiv nadzor« vlade nad javnim servisom, ki da ga poskušajo spremeniti v vladno trobilo. Čeprav politični pritiski na Rai niso novost, je sindikat Usigrai opozoril, da so se razmere po nastopu desne vlade konec leta 2022 občutno poslabšale.

    image_alt
    Novinarji Rai nočejo biti vladno trobilo

    Vprašanje cenzure je prišlo v ospredje, ko je vodstvo Rai nekaj dni pred lanskim praznikom osvoboditve izpod nacizma in fašizma, ki ga v Italiji slavijo 25. aprila, umaknilo posneti govor pisatelja Antonia Scuratija. Avtor večdelne serije romanov o Benitu Mussoliniju – slovenski prevod prvega dela M. Sin stoletja je izšel pri Beletrini – je v govoru kritiziral Brate Italije, ker se še vedno niso jasno odrekli postfašističnim koreninam. Urednica oddaje Chesarà Serena Bortone je pojasnila gledalcem, da prispevka ne sme predvajati, nato je besedilo preprosto prebrala sama. Vodstvo Rai je svojo odločitev pozneje upravičilo z varčevalnimi razlogi, češ da Scuratiju nočejo izplačati v pogodbi določenega honorarja v višini 1800 evrov. Po mnenju kritikov je šlo za šolski primer politične cenzure.

    »Nedvomno je okupacija programov in informativnega dela Rai s strani desnosredinske vlade simptom volje do omejitve pluralnosti javnega servisa,« je poudarila Alessandra Costante. »Ni naključje, da se Rai v zadnjih letih pogosto imenuje TeleMeloni: kdor se ne strinja z vlado, ima malo prostora ali mora oditi.« Čeprav se je politika vedno vmešavala v delovanje italijanske radiotelevizije – znana je delitev vpliva med strankami, t. i. lottizzazione –, je po ocenah sogovornice »z nastopom vlade Giorgie Meloni opaziti precej močnejšo zasedbo položajev moči, od menedžerjev do urednikov«.

    Temu pritrjuje tudi Bettoni. Po njegovih besedah je bila Rai v zgodovini vedno politično bojišče, toda »skrajnosti, ki smo jim zdaj priča, so nekaj drugega – to je nova raven«. Novinarji so kaznovani ali celo odpuščeni zaradi svojega dela, številni so prisiljeni oditi, drugi se sami protestno umaknejo. »Seveda se moramo spomniti na devetdeseta, ko je [Silvio] Berlusconi kot premier izvedel čistke novinarjev Rai. Čeprav so pritiski trajali naslednjih dvajset let, niso dosegli današnjih razsežnosti,« je opozoril sogovornik.

    Zaradi nezavidljive italijanske medijske sedanjosti tudi prihodnost ni videti obetavna. Po Bettonijevih besedah je »ekonomska vzdržnost medijev v Italiji zelo zapletena«, zato je njihova odvisnost od oblasti velika, koncentracija lastništva pa težavo še poglablja. Če se novinarstvo ne bo otreslo teh pritiskov in našlo načinov za neodvisno delovanje, »pozitivnih rezultatov ne bomo videli«. Toda ravno v krizah se, kot kažejo njegove izkušnje, pogosto porajajo novinarske pobude, ki bi si zaslužile več prostora, prepoznavnosti in podpore »razsvetljenih donatorjev«. Samo tako bo lahko novinarstvo ostalo zvesto svoji glavni nalogi: služiti javnosti in imeti pod drobnogledom politični razred. 

    _____________________________________________

    /
    /
    Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Politologinja Nathalie Tocci

    ZDA so lutka, ki jo vsi želijo usmerjati

    Primerjava med Ukrajino in Gazo je z vidika evropskega stališča pogubna, razkrila je EU v najslabši luči, meni politologinja Nathalie Tocci.
    Gašper Završnik 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Intervju s politologinjo Anno Krastevo

    Postdemokratični voditelji ne rešujejo kriz, temveč jih ustvarjajo

    Mladino razumem kot pluralno skupnost in družbeno silo, prav v tem vidim obljubo za prihodnost, pravi bolgarska politologinja Anna Krasteva.
    Jure Kosec, Gašper Završnik 19. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politična kriza v Španiji

    Začetek konca španskega premiera Pedra Sáncheza?

    Predsednik vlade išče izhod iz najhujše politične krize od prevzema funkcije pred sedmimi leti.
    Gašper Završnik 26. 6. 2025 | 05:02
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Nelegalno kampiranje

    Parkirišča so se spremenila v prenočišča, travniki v avtokampe

    Policija je letos obravnavala 230 kršitev. Lepe lokacije se hitro širijo po medmrežju. Bo pomagala sprememba zakona o javnem redu in miru, če bo sprejet?
    Simona Bandur 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vrag je odnesel šalo: padel že drugi od štirih najvplivnejših voditeljev

    Trump se zaveda, da morajo za utrjevanje oblasti pasti tudi klasični mediji.
    Andrej Predin 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Seja vlade

    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Predlog povečuje strošek dela, uspešna podjetja se bodo dodatnemu strošku lahko izognila.
    Karel Lipnik 18. 9. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemčija

    Na trgovino obesil napis: Judom vstop prepovedan

    Pravi, da Judom, ki se od vojne distancirajo, vstopa ne bi prepovedal. Dodal je še, da ni pričakoval tolikšne pozornosti.
    19. 9. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Giorgia Melonisvoboda medijevItalijanovinarjimedijinovinarstvoMedijska svobodaSOS4Democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Nepremičninski trg v Ljubljani

    Kolinska se spreminja v mestno četrt

    Prihodnje leto se bo začela gradnja prvih 200 stanovanj. Slovaki vrednosti investicije ne razkrivajo.
    Manja Pušnik 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Zdaj pa bo

    Novelirana zakonodaja bi morala pospešiti postopke umeščanja v prostor in pridobivanje dovoljenj za gradnjo.
    Marko Kočevar 20. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zagovarjanje načela enakosti – neustavni privilegiji nekaterih bolnikov?

    Zakaj prednostno obravnavati 35-letnico, ki bo s posegom pridobila deset mesecev življenja, pred živahno 75-letnico, ki bo pridobila deset let?
    20. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Zdaj pa bo

    Novelirana zakonodaja bi morala pospešiti postopke umeščanja v prostor in pridobivanje dovoljenj za gradnjo.
    Marko Kočevar 20. 9. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ko se (olimpijske) sanje razblinijo kot milni mehurček ...

    Generalko za ZOI 2026 na srednji skakalnici v Predazzu zasenčil padec Avstrijke Eve Pinkelnig. Nika Prevc bo vrh napadla tudi na veliki napravi.
    Miha Šimnovec 20. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zagovarjanje načela enakosti – neustavni privilegiji nekaterih bolnikov?

    Zakaj prednostno obravnavati 35-letnico, ki bo s posegom pridobila deset mesecev življenja, pred živahno 75-letnico, ki bo pridobila deset let?
    20. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo