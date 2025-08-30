Mednarodno pravo je jasno: gre za genocid

V nadaljevanju preberite:

Namen izraelskih očitkov o antisemitizmu, ki ga drakonsko sankcionirajo tudi na Zahodu, je, da vnašajo zmedo, ko gre za legitimno kritiko apartheida ter genocidne politike, sprte z mednarodnim pravom. Na podobne 'izgovore' in zanikanja genocida ali množičnih (etničnih) zločinov so se doslej v zgodovini sklicevali tudi v drugih podobnih primerih genocida, vzemimo turški voditelji v zvezi z armenskim, sovjetski z izstradanjem (gladomor) več kot milijona Ukrajincev in ne nazadnje v nemškem revizionističnem zgodovinopisju, ki zanika holokavst.

Razumniki in politiki, ki ne prepoznajo genocida v Gazi, ostajajo v resnici brez validnih kriterijev, s katerimi bi sploh lahko prepoznali tudi druge genocide v zgodovini, vključno s holokavstom.