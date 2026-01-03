  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Sobotna priloga

    Meje v času oboroženega miru

    Vsak izmed nas, pisateljev, nosi Amosov čeveljček. Vprašanje je le, ali si ga upamo pogledati.
    Kip ukrajinskega pesnika, pisatelja in umetnika Tarasa Ševčenka pred uničeno stavbo Palače kulture v Derhačiji v Harkovski oblasti FOTO: Yasuyoshi Chiba/AFP
    Galerija
    Kip ukrajinskega pesnika, pisatelja in umetnika Tarasa Ševčenka pred uničeno stavbo Palače kulture v Derhačiji v Harkovski oblasti FOTO: Yasuyoshi Chiba/AFP
    Tanja Tuma
    3. 1. 2026 | 05:00
    6:32
    A+A-

    V muzeju Auschwitz je v vitrini razstavljen droben čeveljček, ki ga je nosil majhen deček, umorjen v plinskih celicah skupaj z materjo. Ime mu je bilo Amos Steinberg. V drugi sobi, za steklom, vidimo morje ženskih in moških las, svetlih, kostanjevih, kodrastih, ravnih. V tretji sobi, prav tako za steklom, najdemo milijone očal z okvirji vseh velikosti in oblik, ki so jih nosili interniranci, ko so prišli v kraj smrti in groze: v koncentracijski taborišči Auschwitz in Birkenau.

    Katero mejo je prestopilo dečkovo stopalo, preden je njegov čeveljček postal muzejski eksponat? Kolikokrat je lase razmršil topel poleten vetrc, preden so bili ostriženi, razkuženi in uporabljeni za izdelavo odej, oblačil in toplotne izolacije za nacistične podmornice? Ali milijoni moških in žensk z očali res niso mogli videti, kam drvi človeštvo v tridesetih letih prejšnjega stoletja?

    Vrnimo se v Evropo dvajsetih let 21. stoletja. Gradi ograje, prekomerno izkorišča delo žensk in moških, očala pa so zamegljena od sovraštva, da ljudje ne vidijo, kam drvijo. V Sloveniji nekatere organizacije prestopajo mejo zasebnosti posameznika in za svoje politične cilje izrabljajo najintimnejše kotičke naših duš. Izbira posameznika mora biti svobodna. Sama se odločam, s kom se bom ljubila, v kaj bom verovala, četudi v nič, kako bom ravnala s svojim telesom, kako bom preživela in kako končala svoje življenje. Ne moje intimne odločitve, vsi, ki nasilno ideološko posegajo vanje, bi morali biti preganjani. V tej kakofoniji kaosa in nasilja smo pisatelji in pisateljice kot blazna grška prerokinja Kasandra – z jasno, bolečo natančnostjo slutimo družbene spremembe, nesreče, vojne in osebne padce, a nam nihče ne verjame. Kdo posluša naše krike? Navsezadnje pišemo fikcijo, ne dejstev.

    In kakšna so danes dejstva, ki razdvajajo ljudi in zamegljujejo prihodnost?

    Kakšna so danes dejstva, ki razdvajajo ljudi in zamegljujejo prihodnost? FOTO: Reuters
    Kakšna so danes dejstva, ki razdvajajo ljudi in zamegljujejo prihodnost? FOTO: Reuters

    Prvo dejstvo, s katerim se v schengenskem prostoru soočamo zagovorniki človekovih pravic, so dvojna merila. Obstajajo ljudje z državljanstvom Evropske unije in tisti brez njega. Za oboje velja evropska konvencija o človekovih pravicah. Oziroma za nekatere ne velja. EU ne ščiti življenj državljanov tretjih držav niti takrat, ko jim v njihovi domovini grozi zapor ali smrt. Navaja seznam varnih držav, v katerih naj kritiki vladajoče politike crkujejo ali gnijejo v ječah, saj to niso države v vojni. Če začnem naštevati, bo članek presegel vse meje; en sam primer je dovolj: Turčija. O dejstvu, da imamo državljane EU s človekovimi pravicami in druge ljudi, prepuščene uredbam in odredbam, poroča le malo novinarjev v državah, kjer imamo svobodo govora. Tudi kadar so ti ljudje žrtve trgovine z ljudmi, razčlovečeni, uporabljeni kot človeški viri – kakor so bili nekoč judovski lasje surovina za nacistične odeje –, marsikatero pero obstane sredi stavka, trešči ob zid samocenzure, še preden bi si drznilo zapisati krivico.

    Če cenzura postavlja meje svobodi izražanja, samocenzura zastruplja dušo in samo bistvo pisanja. Psihološke meje tega, kar smem zapisati, da ne bi izzivala naelektrenega družbenega ozračja, verskih čustev ali narodnega ponosa, so dobro znane urednikom, založnikom in lastnikom medijev. Strupi se vbrizgavajo tiho, sprva skoraj nevidno: skozi javno financiranje, štipendije za ustvarjalce, izgubo pogodb, molk literarne kritike in podobno.

    Vsak izmed nas, pisateljev, nosi Amosov čeveljček. Vprašanje je le, ali si ga upamo pogledati.

    Za vse, ki smo kratkovidni, so očala nujna. Brez njih se ne moremo orientirati v prostoru in ne najdemo poti naprej. A še preden uzremo smer, v katero se giblje družba, jo pisatelji praviloma začutimo. Simptome zaznamo v jeziku, zlasti v jeziku politikov. V zadnjem času je EU, dobitnica Nobelove nagrade za mir, sprejela bojevito besedišče. Neprestano govori o oboroženem miru. Pisatelji vemo, da noben oboroženi mir ni dolgo mir.

    Ali lahko pisatelji z besedami ustavimo bombe? Povejte mi, prosim.

    Prihodnost se skuša bleščati v krasnem novem svetu umetne inteligence, ki briše meje med človekom in strojem. Številni kolegi jo pozdravljajo kot pogumno novo kraljestvo znanja in virov. Spet se zdi, da v človeški evoluciji ni meja. Če za trenutek snamemo rožnata očala, vidimo, da je UI prostrana puščava – brez čustev, brez sočutja, brez človečnosti. Le algoritmi in stroji, ustvarjeni za manipulacijo, izčrpavanje, ubijanje ljudi, celo genocide.

    Umetna inteligenca je danes najhujša grožnja svobodi govora in miru.

    Ko se torej sprašujem, katero mejo je prestopil Amos Steinberg, čigavi lasje so bili uporabljeni za oblačila nacistov in kakšna očala si bomo nadeli, da bi videli prihodnost, se čas ustavi. Praznina. Sama sem s svojimi morbidnimi mislimi, nemočna prerokinja, vpijoča Kasandra.

    Morda drobec upanja leži v tem, kako organizacija, ki sem ji zavezana, Pen, briše jezikovne meje, kako slavi raznolikost v človeštvu. Toda ali lahko pisatelji z besedami ustavimo bombe? Povejte mi, prosim.

    ***

    Tanja Tuma je podpredsednica UO mednarodnega Pena.

    Novice  |  Svet
    Tragedija

    Požar v Crans Montani naj bi zanetile iskre s steklenic šampanjca

    V švicarskem smučarskem središču Crans-Montana umrlo več kot 40 ljudi, na prizorišče prispel tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani.
    2. 1. 2026 | 08:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Twingo bo razgalil energetsko krizo Slovenije

    Predvsem prebivalcem urbanih središč prihod električnih malčkov prinaša svojevrstno dilemo.
    Karel Lipnik 2. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva dama ZDA slovenskega rodu

    Melania Trump v svojem elementu

    Rojena Sevničanka hoče drugemu bivanju v središču ameriške izvršne oblasti dati svoj pečat.
    Barbara Kramžar 2. 1. 2026 | 20:09
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pisateljčlovekove pravicesvoboda govoraliteraturaTanja TumaMednarodni Pen

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Astrologija

    Dnevni horoskop za soboto, 3. januar 2026: Nova energija za nov začetek

    Kaj prinaša današnji dan za vsa astrološka znamenja?
    3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Vse nevarnosti sveta

    Odnos do varnosti kot družnene vrednote je pri nas razmeroma površen.
    3. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Spregledana dragocenost

    Skrinjica s Štajerske, ki priča o začetkih krščanske Evrope

    Langobardska skrinjica iz 9. stoletja povezuje Italijo, Žiče in Nürnberg ter odpira vprašanja izvora, rabe in poti muzejskih zbirk.
    3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Krista Burāne, režiserka

    Kot da nasilje nad nemočnimi spada med naše tradicionalne vrednote

    Z latvijsko režiserko Kristo Burāne o tem, kako sta povezana boj za ohranjanje gozdov in skorajšnji izstop Latvije iz istanbulske konvencije.
    Lucijan Zalokar 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Vse nevarnosti sveta

    Odnos do varnosti kot družnene vrednote je pri nas razmeroma površen.
    3. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Spregledana dragocenost

    Skrinjica s Štajerske, ki priča o začetkih krščanske Evrope

    Langobardska skrinjica iz 9. stoletja povezuje Italijo, Žiče in Nürnberg ter odpira vprašanja izvora, rabe in poti muzejskih zbirk.
    3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Krista Burāne, režiserka

    Kot da nasilje nad nemočnimi spada med naše tradicionalne vrednote

    Z latvijsko režiserko Kristo Burāne o tem, kako sta povezana boj za ohranjanje gozdov in skorajšnji izstop Latvije iz istanbulske konvencije.
    Lucijan Zalokar 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo