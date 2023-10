V nadaljevanju preberite:

Kar zadeva učinkovitost pri reševanju zdravstva, kaže izpostaviti še eno dejanje civilne iniciative Glas ljudstva, ki je 12. septembra javnosti predstavila svojo novelo zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Koalicijske stranke naj bi privzele glavne značilnosti tega zakona in razglasile so, da s civilno iniciativo v tem pogledu hodijo v isto smer. Toda v civilni iniciativi so kaj kmalu izpostavili dve moteči zadevi: prva je ta, da vsakemu sporazumu sledi nesporazum neizpolnjenih časovnic, druga pa je, da koalicija kakor da se noče ali ne upa pogovarjati o normativih zdravnikov.