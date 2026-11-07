Janković: Mesec je načitan, a nima izkušenj. Z Ropom nisva prijatelja

Aktualni župan Ljubljane Zoran Janković z vnovično kandidaturo, ki temelji na viziji Supermesto 2045, napoveduje zmago v prvem krogu, konkurence nekdanjih ministrov pa ne dojema kot nezaupnice svojemu delu. Med infrastrukturnimi projekti izpostavlja dokončanje kanala C0, varno sobo za odvisnike in uvedbo BRTavtobusov. Načrtuje pa tudi nakup nadzemnega dela Maximarketa za širitev knjižnice Otona Župančiča. Najprej standardno vprašanje za vas. Pravite, da če boste izvoljeni, bo to vaš zadnji mandat. Da. Zakaj 20 let županovanja Ljubljani ni bilo dovolj? Primerjam se s tistimi, ki so največ naredili. Izjemen župan je Michael Häupl, ki je bil župan Dunaja 24 let. Bil je najboljši župan vseh časov. Ni dovolj, dokler je naboj pravi. Dokler imaš izziv, da vsak dan ljudem dviguješ kakovost ...