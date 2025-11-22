Mesto palimpsest

Palimpsest je besedilo na pergamentu. Besedilo, ki prekriva izbrisano staro besedilo. Mesto Lublin je mesto prekrivajočih se plasti. Leži na vzhodu Poljske, ima 335.000 prebivalcev. Je križišče. Ne le geografsko, tudi zgodovinsko.

»So mesta, ki so igrala pomembno vlogo v zgodovini – bila so bleščeča evropska središča –, danes pa jih težko najdemo na zemljevidu. Takšno mesto je, denimo, Angra do Heroísmo na Portugalskem, prvo evropsko mesto, ki se je razvilo zaradi odkritja Amerike. In tak je zagotovo Lublin, kraj, ki je doživel neverjeten razcvet zaradi ustanovitve ene od najvplivnejših in najmočnejših držav 16. in 17. stoletja.

Sploh ker smo Slovenci zgodovinsko vezani na druga središča moči, Dunaj, Benetke, Poljaki pa so imeli Poljsko-litovsko unijo, to neverjetno večkulturno, versko tolerantno federacijo, ki je bila ustanovljena prav s podpisom listine v Lublinu,« mi je povedala Mojca Mavec, ki je to poljsko mesto obiskala poleti.

Lublina ni enostavno nedvoumno opredeliti. Je dvoumno mesto – čeprav to morda zveni banalno.

Luna nad strmim

strešnim naklonom

Vsakič, ko sem tam, se vprašam, na kaj me to mesto spominja. Še vedno nimam jasnega odgovora na to vprašanje.

Ko stojim na Litovskem trgu ali pred Krakovskimi vrati, ki vodijo v staro mestno jedro, se ne morem znebiti občutka, da sem v Vilni, glavnem mestu Litve. Ko stojim pred odkritimi temelji nekdanje župnijske cerkve in gledam Lublinski grad z vrha starega mestnega obzidja ali hodim po ulici Krakowskie Przedmieście (Krakovsko predmestje) proti Saškemu vrtu, enemu od najstarejših parkov na Poljskem, ustanovljenemu leta 1837 v angleškem slogu, se počutim, kot da sem v Varšavi. Nekateri kotički starega mesta me spominjajo na Krakov. Ko hodim po ulici Grodzka (Grajska) v starem mestu, proti istoimenskim vratom, dobim občutek, da hodim po Città Alta – zgornjem mestu v italijanskem Bergamu. Nekateri spomeniki v Lublinu spominjajo na ukrajinski Lvov. Kaj je torej Lublin?