Mesto pogrešanih

Nisem nič. Nikoli ne bom nič. Ne morem si želeti nič. Poleg tega v sebi nosim vse sanje tega sveta. Tako se glasijo uvodni verzi portugalskega pesnika Fernanda Pessoe v pesmi Trafika, ki bi bila lahko tudi oda o distanci. Čeravno je bila napisana brez distance, tako kot se za dobro poezijo spodobi. Pesnik je gledal svet s svojega okna in videl vse, kar je imel v sebi. Bil je distanca, ki ni potrebovala bližine, saj je bila sama sebi dovolj. Kakšno razkošje in moč, ki ju ni potrebno deliti z večino. Ja, distanca je zdrava. Tega se še najbolj zavedajo vsi, ki so bili vsaj enkrat v življenju ranjeni. Tistim pa, ki so šli skozi ...