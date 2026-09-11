Mesto potrebuje Palestinsko ulico. In Trg Jicaka Rabina in Jaserja Arafata

Nobena institucija, ki bi bila po mednarodnem pravu za to pristojna, ni ugotovila, da se v Gazi dogaja genocid, je v zadnjih dneh avgustovske vročine zapisal najmočnejši slovenski politik. Da bi razširil geografsko območje, je za prostor, kjer genocid ni bil ugotovljen, razglasil še »Judejo in Samarijo« – in tistim, ki zemljepisna imena poznajo slabše, pojasnil, da je imel v mislih Zahodni breg. Nobena institucija, ki naj bi za to imela ustrezna pooblastila, torej ni zaznala genocida, pravi slovenski premier. V slovensko politično razpravo se je morda prikradla plemenita ustavna norma, ki jamči, da tisti, ki je obdolžen storitve kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Res je – Benjaminu Netanjahuju in njegovim pajdašem krivda za ...