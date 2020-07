Mi, domobranski sinovi

Naš Vittorio je bil Domobranc. Velika začetnica ni pomota: to je bil njegov funkcionalni naziv, ki si ga je sam določil, ali bi nemara morali celo reči izsilil, vzrok je pa bil preprost: v letih 1944 in do konca vojske 1945 je bil pri domobrancih. Poleg osebnega je obstajal še splošni razlog, namreč, da se ljudje v vasi raje kot po uradnih imenih kličejo po vzdevkih. Uradno ime je tako neosebno, dodeljeno vam je, ko imate rit še manjšo od glave, spuščate nekakšne šume in pod milim bogom niste podobni ničemur. Vzdevek si prislužite – s karakterjem, ravnanjem ali čisto naključno prigodo, in vas zaznamuje v nulo. Generacija, ...