Mi druge možnosti nimamo, moramo se braniti. Ruski vojaki pa izbiro imajo

V nadaljevanju preberite:

V Ukrajini so zagnali Nacionalni program duševnega zdravja Kako si? (Ти як?). Glavni cilj je ozavesti ljudi, kako naj med vojno prepoznajo duševno stisko in kje lahko poiščejo pomoč. Pobudnica je Elena Zelenska, program pa promovira oglaševalska agencija Banda. Kreativni nadzor nad razvojem programa poteka iz Ljubljane, saj je Aleksandra Doroguncova, večkrat nagrajena kreativna direktorica Bande, tukaj kot mama samohranilka in begunka s statusom začasne zaščite v Sloveniji.

Aleksandra Doroguncova je bila nekoč redno zaposlena kreativna direktorica Bande. Osvojila je vse najpomembnejše nagrade na mednarodnih oglaševalskih festivalih: Cannes Lions, Clio, The One Show, Epica Awards, New York's Advertising Festival, D&AD. Občasno še vedno na daljavo pomaga kolegom v Kijevu pri prostovoljnih projektih, kot je zbiranje sredstev za protivojne cilje, pri čemer jo je s prostorom za delo v Ljubljani prijazno sprejela Agencija 101.

Toda to ni bil pogovor samo o kampanji, temveč tudi o tem, kako vojno doživlja nekdo, ki mora čez noč spremeniti svojo službo, dom, državo … Torej praktično vse.

- Ukrajinsko družbo končno opozarjamo, da je povsem normalno, če imaš psihične težave, če ponoči ne spiš in če se kar na lepem zjočeš ali imaš panične napade.

- Zraven se moramo naučiti, kako se boriti z duševnimi stiskami, saj jih še dolgo ne bo konec. Zaradi stigme marsikdo niti ne pomisli na pomembnost duševnega zdravja, zato skuša svoje stiske potlačiti, ne da bi poiskal pomoč. V Ukrajini namreč velja, da je priznanje mentalnih težav znak šibkosti, mnogi pa celo mislijo, da boš pristal v norišnici.

- Ljudje so začeli tekmovati, kdo je kje bil, kaj je videl, kaj doživel, kdo od bližnjih je umrl, toda ravno zaradi tega marsikdo pristane v še hujši stiski, saj se počuti, da njegovo trpljenje ni dovolj vredno. Čeprav smo vsi žrtve, se vseeno primerjamo, kar za mentalno zdravje nikakor ni dobro. Nastaja nepotreben občutek krivde, da ne delaš dovolj dobro za pomoč domovini. To krivdo čutim tudi jaz v Ljubljani, zato gotovo delam več, kot bi bilo dobro za moje telo.

- Najpomembnejše je prebujanje zavedanja, da imamo vsi psihične težave. In da ljudje razumejo, kakšni so znaki težav. Pri tem skušamo ljudi okrepiti z znanjem, da si vsaj za silo pomagajo sami, če imajo recimo panični napad ali težave z nespečnostjo.

- Pravijo, da želimo v Ukrajini prepovedati ruščino, a še vedno vas bo vsak Ukrajinec najprej vprašal, ali znate rusko, saj je več verjetnosti, da boste vi kot tujec znali rusko in ne ukrajinsko. Velika laž je tudi, da so se ljudje v Donbasu večinsko želeli priključiti Rusiji. A četudi bi bila ruska propaganda resnična, da so Rusi v Ukrajini ogroženi, ali je to res opravičilo, da v vojni pristane celotna država?

- Zelo dobro se zavedamo, da nas izredno težko delo čaka po koncu vojne, ko bo treba na novo graditi državo. Čaka nas ogromno izzivov; kako preprečiti korupcijo in vojno dobičkarstvo, kako preprečiti politični populizem in strašenje z nacionalizmom.