Mi (še) brez guvernerja, sosedje pa ekspresno v vrh ECB

Če prihodnji teden spet ne bo kakšnega presenečenja in bo v parlamentu vse potekalo po pričakovanjih, bomo po skoraj 14 mesecih jalovih političnih preigravanj in blokad le dobili novega, šestega guvernerja Banke Slovenije. Zdi se, da tokrat ustvarja pospešek približevanje volitev, ki postopek imenovanja v zadnjem možnem glasovalnem terminu premika z mrtve točke.

Bo koalicija tokrat držala besedo in na glasovanju 3. februarja zbrala 46 glasov podpore? Kako smo pri nas celotno lansko leto izgubili za jalovo merjenje politične moči, Hrvaška pa je po komaj treh letih članstva v evrskem območju dobila prestižni položaj predsednika Evropske centralne banke? Bodo naši politični odločevalci, zdajšnji in prihodnji, iz te zgodbe potegnili ustrezne nauke?