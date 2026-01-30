  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Sobotna priloga

    Mi (še) brez guvernerja, sosedje pa ekspresno v vrh ECB

    Ne le pri guvernerju, tudi pri izbiri in podpori drugih ključnih kadrov, ki predstavljajo Slovenijo, nas čaka še velika lekcija o državotvornosti.
    Bomo po dobrem letu dni političnih preigravanj in blokad le dobili novega guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca? FOTO: Leon Vidic/delo
    Bomo po dobrem letu dni političnih preigravanj in blokad le dobili novega guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca? FOTO: Leon Vidic/delo
    Miha Jenko
    30. 1. 2026 | 11:00
    30. 1. 2026 | 11:45
    8:53
    Če prihodnji teden spet ne bo kakšnega presenečenja in bo v parlamentu vse potekalo po pričakovanjih, bomo po skoraj 14 mesecih jalovih političnih preigravanj in blokad le dobili novega, šestega guvernerja Banke Slovenije. Zdi se, da tokrat ustvarja pospešek približevanje volitev, ki postopek imenovanja v zadnjem možnem glasovalnem terminu premika z mrtve točke.

    Bo koalicija tokrat držala besedo in na glasovanju 3. februarja zbrala 46 glasov podpore?  Kako smo pri nas celotno lansko leto izgubili za jalovo merjenje politične moči, Hrvaška pa je po komaj treh letih članstva v evrskem območju dobila prestižni položaj predsednika Evropske centralne banke? Bodo naši politični odločevalci, zdajšnji in prihodnji, iz te zgodbe potegnili ustrezne nauke?

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trg dela

    Višji minimalni plači bo sledilo še nekaj dvigov

    Za vse zaposlene bosta višja letni in zimski regres. Kreditna sposobnost ostaja nespremenjena.
    Barbara Hočevar 30. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volitve

    Trump in Grenlandija: nepričakovani dar za dansko premierko

    Vprašanje je, ali bodo kmalu razpisali volitve in izkoristili svoje politične uspehe.
    29. 1. 2026 | 10:02
    Preberite več
    ECBBanka Slovenijeguvernersanacija bankEvropska centralna bankaevroguverner Banke SlovenijeEUkadrovanje

