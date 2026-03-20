Grafiti po klavnicah zgodovine: Banksy kot Michelangelo ruševin in opustošenja

Po svetu menda potuje z dokumentom, v katerem mu je pripisan priimek Jones. David Jones. Ta kombinacija imena in priimka je v Veliki Britaniji zelo pogosta. Tako pogosta, kot je v naših krajih kombinacija Marija Novak. Ali Jožef Horvat. Ali Janez Novak. Ime David Jones je lahko za lastnika tako neznosno vsakdanje, da od njega pobegne. Se preimenuje. Eden od številnih Davidov Jonesov se je januarja 1966 preimenoval v Davida Bowieja. Vse drugo je zgodovina. David Bowie je zaznamoval umetnost 20. in 21. stoletja. Umetnost 21. stoletja je zaznamovala tudi osebnost, ki danes v uradnih dokumentih nosi Bowiejev dolgočasni izvorni uradni priimek. David Jones.

Oseba s potnim dokumentom, v katerem piše, da pripada Davidu Jonesu, je 28. oktobra 2022 vstopila v Ukrajino. Ukrajino je zapustila 2. novembra. V vmesnem času se je v Gorenki, predmestju Kijeva, pojavil stenski grafit. Stari mož v kadi. V predmestju Gostomel se je pojavil grafit ženske, ki ima na obrazu plinsko masko. V predmestju Kijeva je steno porušene zgradbe krasil grafit deklice, ki trenira gimnastiko.