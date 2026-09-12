Migrantski delavec je danes poslovni model izkoriščanja

Obstajajo politični filmi, ki tiho diktirajo, kaj nam gre misliti, in obstajajo filmi, ki storijo nekaj precej nevarnejšega: dovolj dolgo ostanejo ob človeku, da politika preneha biti ideja in postane njegovo življenje. Kar je treba storiti Srđana Kovačevića sodi med slednje. Kamera tu ne išče spektakla zatiranja, ampak njegove vsakdanje mehanizme: neizplačano plačo, pogodbo, ki je nekdo ni razumel, delovno dovoljenje, delodajalca, ki računa na strah, utrujenost in predvsem na osamljenost človeka pred sistemom.Srđan Kovačević je z ljudmi iz Delavske svetovalnice preživel leta. Snemal jih je pri delu, med telefonskimi klici, pogajanji, pogovori z delavci, v tistih na videz nepomembnih trenutkih, iz katerih počasi postane jasno, da kapitalizem svojo moč redko na široko razkazuje. Veliko ...