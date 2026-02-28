Milan Kučan: Te volitve odločajo med politiko, ki gradi, in politiko, ki ruši

Prvi predsednik o ključnih vprašanjih slovenskih volitev: o izzivih, ki presegajo strankarske interese in odločajo o prihodnosti države.

Prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan nima v rokah oblastnih vzvodov. Njegov vpliv je odvisen od tega, kaj pove, in od teže argumentov, ki jih uporabi. Prepričan je, da je sodobni čas poseben, ker nastaja nova arhitektura sveta. Ostaja prepričan, da je skrb za skupno dobro glavno poslanstvo politike. Gospod predsednik, bili ste zraven, ko je ta država nastajala. Na neki način ste zraven tudi po 35 letih. Vidimo vas celo na plakatih. Zakaj so volitve, ki bodo 22. marca, pomembne? O čem odločamo? Zakaj so drugačne od prejšnjih? Drugačne so zaradi časa, v katerega vstopamo, in dolgoročnih posledic, ki jih bo pustil izid glasovanja. Živimo v času civilizacijskih in okoljskih sprememb. Posledice slednjih so več kot očitne, tudi katastrofalne. Vrsta politikov tudi pri nas teh ...