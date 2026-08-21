Milena je znala stati na odru in molčati tako, da je molk postal jezero

V zadnjih dneh, ko je nebesni svod potegnil vase Mileno in Mileta in ob vodi premišljujem o njiju, se zalotim, da se vse pogosteje vračam k preprosti misli: gledališče se začne, ko nekdo stopi čez prazen prostor in ga nekdo drug opazuje. Njej ga ni bilo treba napolniti. Ko je šlo za igro, oder in Mileno, je preprosto pustila, da je življenje skoznjo za hip uzrlo samo sebe. V več kot petih desetletjih je ustvarila več kot 120 gledaliških ter več deset filmskih in televizijskih vlog. Toda pri igralkah njenega formata je štetje skoraj nesmiselno. Ni jih nizala kot inventar kariere, ampak kot različna življenja enega samega velikega igralskega vprašanja: koliko človeka je mogoče pokazati, ne da bi ga razložili? Po študiju na AGRFT je leta 1969 vstopila v Mestno gledališče ljubljansko, ...