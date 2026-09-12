Milijoni brez doma, petina stanovanj pa praznih

Ena najmlajših občin na Nizozemskem z nekaj več kot 200.000 prebivalci bo s prihodnjim letom uvedla tako imenovani davek na prazna stanovanja, ki bodo nezasedena več kakor leto dni. Takšnih naj bi bilo v občini približno 400. Za prvo leto bo davek znašal 2000, leto kasneje že 16.000 evrov. Nizozemska je namreč marca letos sprejela zakon, ki vsaki občini omogoča, da uvede globo oziroma davek in določi njegovo višino, neuporabo stanovanja pa je treba prijaviti po šestih mesecih. Če lastnik tega ne stori, v Amsterdamu na primer tvega globo v višini 4500 do 9000 evrov.

Nizozemska, ki sodi med najbolj poseljene države v Evropski uniji, razpolaganje s stanovanji omejuje tudi z administrativnim določanjem najemnin. Te se prosto oblikujejo le za dražja stanovanja nad določeno vrednostjo, pri socialnih stanovanjih in tistih za srednji razred pa je najemnina navzgor omejena. Ponekod stanovanja nekaj let po nakupu sploh ni mogoče oddajati.