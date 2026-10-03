Militarizirana duma: specialna volilna operacija

Nova ruska duma se je pičlih deset dni po tako imenovanih volitvah v sredo sestala na prvem zasedanju. Za predsednika je bil že tretjič zapored izbran Vjačeslav Volodin. Toda kakšno dumo bo vodil? Prvič v posovjetski zgodovini je Rusija namreč dobila militarizirani parlament, v katerem je kar tretjina vseh poslancev tako ali drugače povezana z vojno v Ukrajini. Za Putina je to nova domoljubna elita. V Rusiji že dolgo ni več volitev v pravem pomenu besede. Zadnje so bile pod Borisom Jelcinom in kakšno leto po njem, ko je opozicija še smela sedeti v dumi. In ko zaradi izrečenega nisi končal v zaporu. Zato politolog Ivan Preobraženski opozarja, da v bistvu sploh ne gre več za volitve, ampak prej za specialno volilno operacijo (analogija s specialno vojaško operacijo – SVO), podobno ...