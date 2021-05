Minuse v blagajnah bo moral nekdo odplačati. Nerada ugibam, kdo bo to.

Nekaj poudarkov iz pogovora:

Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so ob letošnjem prazniku dela, že drugem 1. maju v času pandemije, za geslo izbrali varnost v vseh pomenih – varno delo, varna zaposlitev, varna starost. Cilj je, po prepričanju predsednice ZSSS Lidije Jerkič, v teh časih parcialnih ukrepov, ki so včasih tudi ustavno sporni, in ignoriranja socialnega dialoga realen in nujen.



»Zaradi vsega, kar se je s pokojninsko blagajno počenjalo v preteklem letu, je pred vrati pokojninska reforma in bomo spet sindikati tisti, ki bomo skušali utemeljevati, da ni vse samo v delu do pokopališča, ampak da je vendarle z drugimi ukrepi mogoče doseči, da imamo od tega, da smo delali 40 ali 45 let, še kaj življenja.«



»V zadnjem letu se je opustil sistemski pristop. Sprejelo se je toliko predpisov, da ne vem, kako bomo sploh znali ugotoviti, kaj velja in kaj ne. V sindikatih skoraj ne zmoremo več slediti vsemu, aparat ministrstev proizvaja stampedo zakonodaje ... Če ta vlada kaj dela dobro, je to dviganje prahu in megle, da se pol stvari ne vidi več.«



»Če bomo čakali križem rok in bomo z vsem zadovoljni ali z vsem nezadovoljni in nič naredili, je tudi naša odgovornost, da se svet spreminja v negativno smer.«