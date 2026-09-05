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    Mir se ne rodi na vrhovih oblasti, temveč med ljudmi

    Kultura je način, na katerega živimo drug z drugim, umetnost pa nam kaže pot.
    Organizatorji mednarodnega Pohoda za mir (Peacewalk), ki povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu, pravijo: »Peacewalk je povabilo k dialogu, srečevanju in ustvarjanju kulture miru. FOTO: pohod za mir
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    Organizatorji mednarodnega Pohoda za mir (Peacewalk), ki povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu, pravijo: »Peacewalk je povabilo k dialogu, srečevanju in ustvarjanju kulture miru. FOTO: pohod za mir
    Milena Šmit
    5. 9. 2026 | 05:00
    7:43
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    Če se je človek po srečnem naključju v prvi polovici letošnjega avgusta znašel v Neaplju, so bili ohlajeni muzeji najbolj primerno zatočišče pred peklensko sparino in množico. V tem mestu jih je veliko. Eden izmed njih je muzej moderne umetnosti Madre, v katerem je trenutno na ogled antologijska razstava del Marie Lai (1919–2013), samosvoje umetnice s Sardinije.

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    Sarkozy, Gadafi in kupčija stoletja: ko predsedniška moč postane kriminal

    Naslov razstave v neapeljskem muzeju moderne umetnosti Essere è tessere (Biti je tkati) izraža umetniški credo Marie Lai: obstaja možnost zakrpati ta svet, ki je povezana z domišljijo ljudskih pripovedi in tradicije, kakor jo je ponazorila v instalaciji Ricucire il mondo (Popraviti svet). To idejo je prenesla tudi v življenje leta 1978 v rojstnem kraju Ulassai z umetniško akcijo Legarsi alla montagna (Privezati se na goro), posneto na filmski trak. Vse prebivalce vasi je povezala s svetlomodrimi trakovi iz blaga, ki so jih vodili do bližnje gore. Z nepretrganimi trakovi v rokah so vzpostavili mrežo medsebojnih povezav, ki so šle od hiše do hiše, od okna do okna, od posameznika do posameznika. »Umetnost je uspela tam, kjer ne uspeta vera in politika,« je takrat zapisal kritik Filiberto Menna.

    Med obiskom neapeljske razstave »insularne« umetnice s Sardinije sem se spomnila neke druge »insularne« umetnice s Korzike, ki sem jo srečala na tisti dan pred dvajsetimi leti, ko je praznovala 90 let. Aleksa Ivanc Olivieri (1916–2010) je bila slovenska akademska slikarka, grafičarka in restavratorka, ki je leta 1952 odšla v Italijo ter nato v Francijo in Maroko, potem pa na Korziko. Umetnostni zgodovinar Ivan Sedej jo je označil za »poetinjo mediteranske askeze in grenke monumentalnosti«.

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    Bogata zelena celina spet pod udarom Monroejeve doktrine

    Tistega vročega 11. avgusta 2006 sem prišla na »otok lepote« z nalogo, da ji v imenu slovenskega veleposlaništva v Parizu voščim ob častitljivem jubileju. Obisk je bil dogovorjen, a ko sem se ji ob prihodu oglasila po telefonu, se je vljudno opravičila, da me ne more sprejeti. Odločila sem se, da ji bom šopek z voščilnico in steklenico radgonske zlate penine vseeno dostavila vsaj pred vrata. Imela sem naslov, a do tja niso vodile običajne prometne poti in bili smo še globoko v analogni dobi. Prijazna poštna uradnica mi je nakazala, v katero smer oditi iz kraja L'Île-Rousse​ v zaledje, čemur je sledila ura in pol negotove hoje po čedalje bolj strmi stezi redko poseljenih pobočij. Visoko nad morjem sem obstala pred vrati ograjenega zemljišča in sprožila ročni zvonec. Odpret mi je prišel njen nasmejan mož Pierre Olivieri, ki je prijazno vztrajal, naj vendar vstopim. Sledila sem mu navzgor po vrtu vse do lične hiške, kjer me je prisrčno pozdravila Aleksa Ivanc Olivieri.

    Posvetno in posvečeno

    Potem smo sedli in obsedeli v dnevni sobi za leseno mizo na lesenih stolih, ki jih je izdelal Pierre Olivieri – pred desetletji je tudi sam zgradil hišo in jo v celoti opremil z delom lastnih rok. Umetnica je povedala, da ga je spoznala leta 1965, ko je, samotna popotnica, prišla v bližnjo zapuščeno vas. Bil je edini človek, ki ga je srečala ob vodnjaku, kjer se je ustavila, z njim spregovorila in nato kar ostala ter se z njim omožila. Njena pripoved je bila skladna z vsem, kar sem videla in občutila med obiskom v njunem domu, kjer je dihal spokojen mir harmonije, ubrane s sijem barv na platnih, ki so visela na stenah ter izžarevala – bolj kot askezo – brezčasnost radostne posvečenosti življenja. Nazdravili smo s poživljajočo vodo »Orezzo«, mehurčkastim darilom narave, za katerega sem pozneje ugotovila, da je redka in draga dobrina v razkošju pariške trgovske ponudbe.

    FOTO: Danish Siddiqui/Reuters
    FOTO: Danish Siddiqui/Reuters

    Tistega popoldneva, ki je mineval kot navdihujoč izlet v (ne)znano, smo govorili o marsičem, vmes sem vtkala tudi uradno ponudbo veleposlaništva za pripravo pregledne razstave njenih del v državi sprejema. Gospa Aleksa je odločno stresla z glavo: »Ne, hvala, to me absolutno ne zanima!« Njena izkušnja, ko je leta 1999 upodobila križev pot v cerkvi sv. Martina na Doberdobu, ni bila dobra. Organizacija in izvedba tega umetniškega projekta jo je razočarala, celo ogorčila. O podrobnostih ni hotela govoriti, le zamahnila je z roko. Razumela sem, da poslej nad njo in Pierrom Olivierijem, ki ga je tako pristno ovekovečila na svojih platnih, ni bilo več prostora niti za cerkev niti za državo, ampak le še za modro nebo. Vmes pa za človeško in umetniško svobodo.

    Privezati se na goro miru      

    Vzdušje spokojnosti in miroljubnosti, ki je vladalo med našim druženjem, ostaja neizbrisno v mojem spominu, težko ga je ubesediti. Gotovo bi to znal bolje storiti provansalski pisatelj Jean Giono (1895–1970), mojster literarnega tihožitja v francoskem jeziku, ki je v hribovitem Manosquu med drugim ustvaril mojstrovino Mož, ki je sadil drevesa. Verjetno ni naključje, da sem v Neapelj v prtljagi odnesla njegove kratke zgodbe Prélude de Pan (Panov preludij). Giono je bil vojak v prvi svetovni vojni in na fronti mu je ožgal pljuča bojni plin iperit. Enkrat za vselej se je zarotil proti militarizmu in proti vojni ter postal zagrizen in dosleden pacifist, kar je izpričal v številnih gorečih protivojnih spisih in delovanju med vojnama. Po drugi svetovni vojni je bil obtožen pasivne kolaboracije – četudi kot izjemno čaščen avtor od vichyjske republike in nemške okupacijske sile, ki sta cenili njegov izbrušen slog ter bukolični odnos do narave in človeka v delih, ki so izšla pred drugo svetovno vojno, med okupacijo ni napisal niti ene besede njima v prid.

    Poslej nad njo in Pierrom Olivierijem, ki ga je tako pristno ovekovečila na svojih platnih, ni bilo več prostora niti za cerkev niti za državo, ampak le še za modro nebo. Vmes pa za človeško in umetniško svobodo.

    Kaj bi dejali Jean Giono, Maria Lai in Aleksa Ivanc Olivieri in mnogi njim podobni na sedanje histerično oboroževanje ter čedalje večjo militarizacijo duha družbe »v imenu obrambe«, ki gleda s pozicije moči zviška na vsakršno pacifistično misel in njena dejanja, češ da so zmotna, naivna in nedomoljubna, medtem ko tesnobnost družbe narašča predvsem zaradi pomanjkanja prepričljive miroljubne vizije v politiki?

    Organizatorji mednarodnega Pohoda za mir (Peacewalk), ki povezuje ljudi na več poteh proti Jeruzalemu, pravijo: »Peacewalk je povabilo k dialogu, srečevanju in ustvarjanju kulture miru. Verjamemo, da se trajni mir ne zgodi, ko se srečajo predstavniki vlad v mednarodnih institucijah, temveč se tke v odnosih med ljudmi in v vsakdanjih dejanjih, ki gradijo zaupanje, spoštovanje in sodelovanje.« Temu bi gotovo pritrdili. Saj biti pomeni tkati dobre odnose … in se skupaj privezati na goro miru … Kultura je način, na katerega živimo drug z drugim, umetnost pa nam kaže pot …

    ***

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