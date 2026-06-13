Mitja Bravhar: Naše delo je usmerjeno predvsem v prihodnost

V zadnjih letih Viba film vodi Mitja Bravhar, direktor, ki razume, da je naloga kulturne institucije mnogo več kot zgolj upravljanje sistema.

Sedemdeset let pomeni za človeka starost spominov, za institucijo pa dokaz, da je preživela čas. Viba film letos praznuje sedem desetletij obstoja, sedem desetletij podob, zgodb, obrazov in tišin, ki so se zapisali v kolektivni spomin slovenskega prostora. Ni le tehnična baza filmske produkcije in tudi ni zgolj stavba ali infrastruktura. Viba film je prostor, kjer se srečujejo domišljija, obrt in vztrajnost. Kjer se ideja prvič sreča z realnostjo in kjer se pogosto zgodi tisti nevidni prehod od zamisli do filma. Slovenska kinematografija je v desetletjih doživljala različna obdobja – od zanosa do negotovosti, od ustvarjalnih prebojev do finančnih stisk. V vseh teh fazah je Viba film ostajal prostor kontinuitete – nekakšen tihi varuh filmskega spomina in vsekakor laboratorij prihodnosti. ...