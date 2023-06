Mitja Muršič: Odrasli smo mladim pogosto žal mizeren zgled

V nadaljevanju preberite:

Ob vsakokratnem primeru nasilja na šolah se v javnosti začne iskanje krivca. Je za porast nasilja med mladimi krivo dejstvo, da smo učiteljem odvzeli avtoriteto? Je kriva permisivna vzgoja? Odgovornost je skupna in skupnostna. Iskanje krivcev in poenostavljeno pojasnjevanje z uperjanjem prsta v posamezne dejavnike ali ljudi težave zgolj zamegljuje in prestavlja del problema. Šola, v kateri ne bi bilo vrstniškega nasilja, ne obstaja. Prav tako ni univerzalnega učinkovitega standardiziranega programa proti nasilju.