Mitologija, booktok in nova knjižna revolucija

Medtem ko se večina resnih revij in časopisov ukvarja s krizo branja, so v tujini založbe priča novemu trendu: mitologiji. V zadnjih letih romani, navdahnjeni z grško mitologijo, doživljajo renesanso. Novi in novi naslovi, ki jih bruha trg, so z navdušenjem sprejeti pri bralnih vplivnicah na derivatu tiktoka – booktoku, ki kroji založniško industrijo.

Zakaj na novo izpisani grški miti, običajno napisani s perspektive mitoloških junakinj, polnijo naše police, se sprašuje Sarah Shaffi v Guardianu. Od Kirke do Meduze, od Persefone do Elektre, Klitamnestre in žensk iz Troje – zdi se, da je le malo ženskih likov iz grške mitologije, ki v zadnjih letih ne bi bili predmet feministične predelave v romanih, ki prejemajo literarne nagrade in očitno navdušujejo najstniško občinstvo na tiktoku. Gotovo je reinterpretacija mitov eden najbolj vznemirljivih trendov v založništvu v zadnjih letih, o tem pišejo tudi časniki, kot so Guardian, Hollywood Reporter in New York Times.

Ni se zgodilo včeraj. Številna dela velikih avtorjev v zgodovini umetnosti so se napajala v teh mitih, vsak si je vzel svojega, ga obrezal in prikrojil po svoje.

Za najbolj slavno predelavo grškega mita še vedno velja Ulikses (1922) Jamesa Joycea, ki hkrati velja za enega največjih literarnih dosežkov dvajsetega stoletja. Z grškimi miti sta se napajala že Dante in Petrarca, tudi Shakespeare, kasneje Chaucer in Milton in številni drugi; ne nazadnje je tudi Mary Shelley v svoj gotski roman Frankenstein vključila temo Prometeja.

A zanimivo je, da so knjige, ki jih zaznava del tiktoka, platforma booktok, večinoma dela pisateljic, ki na novo raziskujejo znane arhetipske zgodbe skozi izrazito ženski pogled in pozornost usmerijo predvsem na ženske like, ki so bili potisnjeni na obrobje moških junaških epov in zgodb.

Gotovo je zastavonoša novega trenda ameriška pisateljica Madeline Miller, »novi drzni glas mitologije«, kot so jo označili kritiki. Nase je opozorila z nenavadnim romanom Ahilova pesem iz leta 2011, ki se navdihuje v mitološkem junaku Ahilu in njegovem prijatelju in ljubezni, princu Patroklu. Zgodba o bogovih in polbogovih, slavi in predvsem homoerotični ljubezni med junakom in izgnanim princem v času padca Troje je, presenetljivo, deset let po izidu navdušila najmlajše bralke in bralce na booktoku.