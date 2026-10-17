Mitologija kot ključ za razumevanje časa

»Spet me pretresa Eros, ki ude mehča neobvladljiva grenko-sladka zver.« Verz, ki ga začutiš v telesu, fragment pesmi grške pesnice Sapfo, ki si ga je za izhodišče svoje esejistične knjige Grenko-sladki eros izbrala avtorica Anne Carson. Knjigo Grenko-sladki eros (LUD Literatura, 2022) sem imela dolgo ob svojem vzglavju, sploh ko sem se v pisanju ukvarjala s tem, kako so eros pojmovali tisti, ki so ljubili pred dva tisoč leti, tisti, ki so si najbrž citirali Sapho, kadar si niso znali drugače izpovedati strasti, ljubezni, obsedenosti. Anne Carson raziskuje eros kot silo, ki v sebi združuje užitek in bolečino. Eros je po njenem raziskovanju, od Homerja in Platona naprej, razdiralna, nasilna, uničujoča sila, če pa je uslišan, se hitro ohladi, saj ga razpihuje ravno »njegova nemogočnost«, ...