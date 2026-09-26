Mladi bodo gotovo uporabljali umetno inteligenco, zato se morajo naučiti presoje

Delo menedžmenta in nas voditeljev vidim v tem, da delavce ustrezno usposobimo za okolje, kjer bo treba znanje in kompetence stalno nadgrajevati, odvisno od tega, kam se bo razvijala umetna inteligenca (UI), pravi prvi mož Triglav Investments Benjamin Jošar. Z njim smo se pogovarjali o izzivih, grožnjah in priložnostih, ki jih prinaša silovit tehnološki razvoj UI za podjetja in državljane. Julija je bilo ameriško podjetje Hugging Face, ki gosti modele in podatke umetne inteligence (UI), tarča avtonomnega kibernetskega napada, ki so ga izvedli modeli UI iz tehnološkega velikana OpenAI Sama Altmana. To je prvi primer v resničnem svetu, ko je UI storila nekaj, kar raziskovalce že dolgo skrbi: govorimo o scenariju izgube nadzora. Ali to skrbi tudi vas? To skrbi večino ljudi, ki se zavedajo ...