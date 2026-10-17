Mladi naj berejo Sveto pismo, hodijo v cerkev in spremljajo Jordana Petersona

Oliver Lovrenski velja za enega najpopularnejših norveških pisateljev. Star je 23 let. Njegov roman ima naslov Brat, če mi nismo družina, kdo je.
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Oliver Lovrenski: V razredu sem imel prijatelje. Vedno sem jih imel. A sem kmalu opazil, da so bolj priljubljeni bad boysi. FOTO: Leon Vidic
Večna zgodba je, da starejše generacije mladih ne razumejo. In obratno. A zdaj se zdi, da je prepad še večji. Kdo so mladi fantje, ki množično gojijo tradicionalne vrednote, se obračajo k Bogu in volijo za desničarske stranke? Nekaj odgovorov, četudi ne vseh, je podal Oliver Lovrenski. Norveški pisatelj, nekoč fant z ulice.
Mladih ne poznamo več, vprašanje je celo, ali se oni poznajo med seboj. Razlike med mladimi moškimi in mladimi ženskami so najbolj očitne pri politični izbiri. Moški se obračajo k desnemu polu, ženske k levemu. Pri moških je opazno še nekaj: vse večja sovražnost do žensk, usmerjenost k doseganju ciljev za vsako ceno in h konservativni toksični moškosti, kar se nemalokrat prepleta z neonacizmom.
Narobe bi bilo, če bi to pripisali tudi Oliverju Lovrenskemu, mlademu ...
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