Mladi so volili za nevladne stranke – ker so izbrali boljšo prihodnost

Mladi volivci so namenili izrazito več glasov nevladnim strankam, predvsem Nsi in Demokratom, ki obljubljajo boljše nagrajevanje uspešnosti.

Tokratne volitve niso zgolj povečale polarizacije med desnimi in levimi strankami, ampak se je pojavila tudi očitna razlika med željami mladih in starejših volivcev. Po podatkih vzporednih volitev so mladi volivci namenili izrazito več glasov nevladnim strankam. Desni trojček bi imel z glasovi mladih večino v parlamentu, toda ne zaradi SDS, katere delež pri mladih je bil primerljiv z deležem med vsemi volivci. So pa mladi močno kaznovali Gibanje Svoboda. Večina analitikov je to pripisala uspešnejši kampanji nevladnih strank na družbenih omrežjih in vse skupaj povezala s podobnimi gibanji v tujini. Toda odločitve mladih je mogoče pripisati tudi potezam vlade v minulem mandatu, ki je mladim kar nekaj vzela. Pomemben dejavnik je verjetno tudi v tem, da je bila predvolilna kampanja zaradi ...