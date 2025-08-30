Modrost sreče – Morda zadnje veliko pričevanje 14. dalajlame

V nadaljevanju preberite:

Ustvarjalci so k obliki in vsebini pristopili inovativno. Dalajlamovo razmišljanje so prepletli z vznemirljivimi podobami našega planeta in na novo odkritim arhivskim gradivom ter tako ustvarili izjemno aktualen portret njegove miselnosti in modrosti.

»Več kot sedemdeset let stari arhivski posnetki na poškodovanih filmskih kolutih iz arhiva dalajlame v Dharamsali, ki nam ga je uspelo digitalizirati, so razkrili neverjetne filmske podobe, ki jih še nihče ni videl,« je povedala režiserka Barbara Miller. »Po drugi strani nam je bilo vedno pomembno, da dalajlama v intimnem pogovoru neposredno nagovarja gledalce. Z združitvijo teh dveh elementov, obogatenih z Bauerjevimi dih jemajočimi posnetki tudi iz himalajske regije, ki močno spominja na Tibet, izgubljeno domovino dalajlame, nam je uspelo ustvariti kinematografsko globoko doživetje sogovornikove modrosti o sreči za vse nas.«