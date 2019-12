FOTO:Modrosti in omejitve ustanovnih očetov ZDA za današnje potrebe

»Republiko, če jo boste znali obdržati!« je Benjamin Franklin odgovoril državljanom, ki so po ustavni konvenciji leta 1787 v Filadelfiji spraševali, kaj so dobili. S postopkom za razrešitev predsednika Donalda Trumpa se Američani spet sprašujejo o svoji ureditvi – in obnavljajo lekcije svoje zgodovine in zgodovine drugih držav.Konec osemnajstega stoletja so bili Američani veseli odločitve ustanovnih očetov za republiko, saj so številni v iskanju politične, verske in druge svobode pribežali iz evropskih monarhij. Stoletja zatem so pokazala tudi modrost delitve oblasti na izvršno, zakonodajno in sodno. Ob sedanjih sporih na ...