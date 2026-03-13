Modžtaba Hamenei: Novi ajatola s tarčo na hrbtu

Osemindvajsetega februarja zjutraj – na prvi dan izraelsko-ameriških napadov na Iran – je bil v Teheranu ubit iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenei. V ločenem napadu je bil ranjen tudi njegov sin, 56-letni Modžtaba Hamenei, ki je med bombardiranjem izgubil vso ožjo družino.

Teden dni kasneje je svet strokovnjakov v Teheranu izbral novega vrhovnega voditelja. Modžtaba Hamenei je postal tretji vrhovni voditelj (po očetu, ki je državo vodil od leta 1989, in ustanovitelju islamske republike Ruholi Homeiniju) po islamski revoluciji leta 1979. Z imenovanjem Hameneija mlajšega se je islamska republika odpovedala delu svojega imena in identitete: Iran je tako zopet postal dinastija v monarhičnem slogu. Podobno kot v času vladavine dinastije Pahlavi, ki s svojo obilno podporo izraelsko-ameriškemu bombardiranju Irana še vedno računa na povratek v državo, ki jo je uničila in posledično zakrivila – islamsko revolucijo. Z izbiro Modžtabe Hameneija za novega ajatolo je iranski režim sporočil, da niti slučajno ni pripravljen na kakršne koli spremembe ali koncesije. Nasprotno. Priložnost za to je bila zamujena z izraelsko-ameriško zlorabo diplomatskih orodij – nedavna pogajanja v Omanu in Švici – za začetek vojne.