Bilo je maja 2022, ko si je zdravstveni minister zdajšnje vlade Danijel Bešič Loredan zamislil veliki družbeni eksperiment. Imenoval ga je stresni test zdravstva. Bilo je veliko dobre volje in optimizma. Vlada je za projekt ozdravitve zdravstvenega sistema namenila porabiti pol milijarde evrov. Namenjena je bila tudi skrajšanju, v končni posledici pa odstranitvi dolgih čakalnih vrst. Nič od tega se ni zgodilo, prav narobe. Vrste so se podaljšale, zdravništvo je že »pojedlo« kakih dvesto milijonov evrov. Minister, ki se je izkazal za trojanskega konja ceha in lobija za privatizacijo zdravstva, je končno odstopil.